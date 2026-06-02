El video que retrata el daño psicológico del totalitarismo en Cuba

Un cubano residente en La Habana publicó un video que se volvió viral en redes sociales al narrar cómo, al salir de su casa un lunes por la mañana, una vecina lo abordó para exigirle que le mostrara su carné de identidad, argumentando que su madre era «la de vigilancia de la cuadra».

El hombre, que lleva entre cinco y seis meses viviendo en esa dirección, describió la situación como «surrealista» y la comparó con escenas extraídas de novelas distópicas. «Un lunes en la mañana, así sacado del más perfecto libro distópico, 1984, Fahrenheit 451, como ustedes quieran llamarlo, una persona a mí me pida que yo le dé mi carné para vigilarme», dijo con evidente incredulidad.

El incidente remite directamente a la estructura de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), creados el 28 de septiembre de 1960 como red de vigilancia vecinal y control social. Su organización de base contempla la figura del «responsable de vigilancia» por cuadra, con funciones de observación comunitaria y registro de residentes.

En septiembre de 2025, el exespía Gerardo Hernández, coordinador nacional de los CDR, reafirmó que «no debería existir una cuadra revolucionaria sin CDR funcionando». Sin embargo, en la práctica, muchos barrios ya no realizan las guardias cederistas y crece la apatía ciudadana hacia la organización.

El autor del video no ocultó su perplejidad ante lo que considera una mentalidad anclada en décadas pasadas. «A mí me parece algo tan surrealista que existan personas que viven en la década del setenta, en la década del ochenta, que piensen que alguna de esas estructuras funciona para algo todavía», señaló.

El testimonio conecta con el concepto de «daño antropológico», desarrollado por el pensador Dagoberto Valdés y el Centro de Estudios Convivencia (CEC) desde 2006 para describir el deterioro profundo de las capacidades cognitivas, éticas y sociales de la persona producido por décadas de totalitarismo. Las consecuencias identificadas incluyen miedo, servilismo, simulación social y pérdida de autonomía personal: exactamente el tipo de conducta que ilustra el episodio narrado en el video.

En mayo de 2025, el CEC presentó su XVIII Informe sobre el daño antropológico en Cuba en la Universidad Internacional de la Florida, con aportes de unos 60 cubanos de la isla y la diáspora. El documento propone, entre otras medidas, una «Ley de Restauración Antropológica y Desarrollo Humano Integral».

El video también expone el colapso urbano de La Habana como telón de fondo. En las imágenes se observan basureros acumulados en la calle, un reflejo de la crisis de saneamiento que atraviesa la capital. En febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos por falta de combustible, mientras la ciudad generaba entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día.

El contraste entre ese colapso visible y la persistencia de estructuras de vigilancia vecinal es precisamente lo que el autor del video no logra procesar. «Mientras este país se hunde en los apagones, en la basura... que una persona me pida pro bono así mi carné para vigilarme», dijo.

El hombre cerró su relato con una pregunta que resume la desolación de muchos cubanos ante la realidad que enfrentan: «¿Cómo? ¿Cómo llegamos a tener un país?»