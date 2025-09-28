Gerardo Hernández desde una fiesta de un CDR en plena crisis en Cuba: “No sufran”

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), compartió en Facebook un video en el que aparece en medio de una fiesta cederista en Ciego de Ávila, mientras Cuba atraviesa una crisis marcada por apagones, escasez de alimentos y creciente malestar social.

En las imágenes se observa una rueda de casino rodeada de personas, en lo que parece ser una actividad organizada de cara al 65 aniversario de los CDR, que se celebrará el próximo 28 de septiembre.

Con tono irónico, Hernández mira a la cámara y afirma: “Esto es con Inteligencia artificial, en Cuba no hay CDR. Odiadores, no sufran, no sufran”.

El mensaje, dirigido a quienes cuestionan la vigencia de la organización fundada por Fidel Castro en 1960, ha generado indignación en redes sociales, donde muchos usuarios lo interpretan como una burla a la difícil realidad que enfrenta la mayoría de los cubanos.

CDR entre el descrédito y el control social

Los CDR fueron creados como “los ojos y oídos de la Revolución” y durante décadas funcionaron como aparatos de vigilancia vecinal, fomentando la delación y el control político en los barrios. Sin embargo, hoy la organización enfrenta un deterioro evidente, vista en muchos lugares donde ya no se realizan las tradicionales “guardias cederistas” ni se cobra la cotización, y su membresía se reduce a una militancia envejecida y sin motivación.

Conscientes del descrédito, las autoridades intentan reactivar la estructura. A inicios de septiembre, Hernández lanzó un programa de actividades para “revitalizar” los CDR, convencido de que “tenemos que demostrarle a los cubanos que los CDR somos útiles, que estamos en el barrio”.

El plan incluye la campaña de las “100 tareas por el centenario de Fidel Castro”, como parte de la estrategia oficial para mantener viva la figura del fallecido dictador.

Del baile a la vigilancia barrial

La fiesta mostrada por Gerardo contrasta con el otro rostro de los CDR: su papel como herramienta de control en un contexto de creciente tensión social. A mediados de septiembre, en un acto en Pinar del Río, las autoridades llamaron a convertir cada destacamento de vigilancia en un “batallón de defensa y combatividad” para enfrentar las protestas derivadas de la crisis energética.

El discurso oficial insiste en que “nadie que se considere revolucionario puede vivir en una cuadra donde el CDR no funcione”, pero la realidad en los barrios muestra otra cara, con apagones de más de 24 horas que desembocan en gritos de “Libertad”, manifestaciones con detenidos y juicios sumarios, y denuncias de condiciones extremas de vida que se repiten en todo el país.

“Pan y circo” en medio del apagón

Las reacciones al video de Gerardo Hernández no se hicieron esperar. “En Carbonera, Matanzas, donde visitó Gerardo para celebrar el acto provincial, no dejaron ni un hueso para hacer caldosa y están en apagón todo el día… qué manera de fingir que todo funciona cuando Cuba se cae a pedazos”, denunció Sisit Tejera.

Otros fueron más directos: “Pongan la corriente”, exigieron, mientras ironizaban sobre el discurso oficial: “¿De verdad alguien cree que a Facebook le importa la celebración de los CDR? Co**, sean serios por lo menos”.

La incredulidad se repite en varios comentarios. “Ese debe ser el único CDR del país que está festejando… la gente pendiente de si viene el agua o la corriente”, señaló un internauta.

El sentir popular refleja la desconexión entre las imágenes de baile y fiesta y la vida cotidiana de millones de cubanos que sobreviven entre la incertidumbre, el hambre y la oscuridad. Mientras los dirigentes promueven un espectáculo con fines propagandísticos, el pueblo sigue esperando soluciones reales a una crisis que no da tregua.

