Cubano detenido en Miami-Dade enfrenta hasta 20 años de cárcel por reingreso ilegal a EE.UU. tras dos deportaciones

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano figura entre los 15 inmigrantes acusados en Florida de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.
Sergio Perdomo Paján, de 38 años y natural de Cuba, fue hallado por las autoridades en el condado de Miami-Dade en noviembre de 2025, según la acusación federal. Perdomo había sido deportado en 2013 y nuevamente en 2022 pero, pese a ello, volvió a entrar a EE.UU. sin autorización.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones anunció este lunes la acusación por jurados federales del Distrito Sur de Florida de 15 inmigrantes indocumentados que habían sido deportados con anterioridad por cargos de reingreso ilegal al país, entre ellos, Perdomo.
Las autoridades advirtieron que Perdomo enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, debido a acusaciones de antecedentes penales agravados, lo que podría conllevar un aumento de la pena máxima establecida por la ley federal para el delito de reingreso ilegal a EE.UU.
El comunicado de la Fiscalía Federal especificó que el reingreso ilegal tras la deportación implica una pena máxima de dos años de prisión federal, pero esta puede aumentar de manera significativa cuando el acusado tiene antecedentes penales.
Los operativos que permitieron la ubicación y captura de los 15 inmigrantes se ejecutaron en distintos condados del sur de Florida, entre noviembre y diciembre de 2025, en su mayoría, según la información oficial. Además del cubano, el grupo incluye a migrantes procedentes de Guatemala (7), México (5) y Honduras (2), que presuntamente entraron nuevamente a EE.UU. de manera irregular luego de expulsiones previas.
Lo más leído hoy:
Las investigaciones de los casos están a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las divisiones de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y la Patrulla de Carreteras de Florida.
Los casos están siendo procesados por fiscales federales adjuntos y la nueva Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), creada en noviembre de 2025 para fortalecer la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes federales de inmigración en el sur de Florida. Desde su creación, la BICE ha procesado más de 40 casos de reingreso ilegal, aseguraron las autoridades.
Preguntas frecuentes sobre el caso de reingreso ilegal de Sergio Perdomo Paján y operaciones del ICE en Florida
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Sergio Perdomo Paján y por qué enfrenta una posible condena de hasta 20 años?
Sergio Perdomo Paján es un ciudadano cubano de 38 años que ha sido acusado de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado en dos ocasiones, en 2013 y 2022. Enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión debido a sus antecedentes penales agravados, lo que podría incrementar la pena máxima por el delito de reingreso ilegal.
¿Qué operaciones llevó a cabo el ICE que resultaron en la detención de Perdomo?
En noviembre y diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó operativos en varios condados del sur de Florida. Estos operativos resultaron en la detención de 15 inmigrantes indocumentados, incluido Sergio Perdomo Paján, por reingreso ilegal tras deportación. Las acciones fueron coordinadas con otras agencias federales y locales para fortalecer la seguridad fronteriza.
¿Cómo afecta el historial delictivo a la condena por reingreso ilegal a EE.UU.?
El reingreso ilegal tras la deportación normalmente conlleva una pena máxima de dos años de prisión federal. Sin embargo, esta pena puede aumentar significativamente si el acusado tiene antecedentes penales, como en el caso de Sergio Perdomo Paján, debido a sus delitos agravados previos.
¿Qué otras nacionalidades estaban involucradas en las detenciones junto a Sergio Perdomo Paján?
Además de Sergio Perdomo Paján, las autoridades detuvieron a inmigrantes de otras nacionalidades en los operativos. El grupo incluía a personas de Guatemala, México y Honduras, quienes también reingresaron ilegalmente a Estados Unidos tras deportaciones previas.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.