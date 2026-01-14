Cubano detenido en Miami-Dade enfrenta hasta 20 años de cárcel por reingreso ilegal a EE.UU. tras dos deportaciones

Vídeos relacionados:

Ver más

Un ciudadano cubano figura entre los 15 inmigrantes acusados en Florida de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.

Sergio Perdomo Paján, de 38 años y natural de Cuba, fue hallado por las autoridades en el condado de Miami-Dade en noviembre de 2025, según la acusación federal. Perdomo había sido deportado en 2013 y nuevamente en 2022 pero, pese a ello, volvió a entrar a EE.UU. sin autorización.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones anunció este lunes la acusación por jurados federales del Distrito Sur de Florida de 15 inmigrantes indocumentados que habían sido deportados con anterioridad por cargos de reingreso ilegal al país, entre ellos, Perdomo.

Las autoridades advirtieron que Perdomo enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, debido a acusaciones de antecedentes penales agravados, lo que podría conllevar un aumento de la pena máxima establecida por la ley federal para el delito de reingreso ilegal a EE.UU.

El comunicado de la Fiscalía Federal especificó que el reingreso ilegal tras la deportación implica una pena máxima de dos años de prisión federal, pero esta puede aumentar de manera significativa cuando el acusado tiene antecedentes penales.

Los operativos que permitieron la ubicación y captura de los 15 inmigrantes se ejecutaron en distintos condados del sur de Florida, entre noviembre y diciembre de 2025, en su mayoría, según la información oficial. Además del cubano, el grupo incluye a migrantes procedentes de Guatemala (7), México (5) y Honduras (2), que presuntamente entraron nuevamente a EE.UU. de manera irregular luego de expulsiones previas.

Lo más leído hoy:

Las investigaciones de los casos están a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las divisiones de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y la Patrulla de Carreteras de Florida.

Los casos están siendo procesados por fiscales federales adjuntos y la nueva Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), creada en noviembre de 2025 para fortalecer la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes federales de inmigración en el sur de Florida. Desde su creación, la BICE ha procesado más de 40 casos de reingreso ilegal, aseguraron las autoridades.