Legisladores aprueban plan de Ron DeSantis para recortar impuesto a la propiedad: Esto es lo que debes saber

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La Legislatura de Florida aprobó este martes durante una sesión especial en Tallahassee la enmienda constitucional HJR 1F, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, destinada a recortar el impuesto a la propiedad de las viviendas principales.

La medida fue aprobada por 75 votos contra 26 en la Cámara de Representantes y por 30 contra nueve en el Senado, siguiendo en gran medida las líneas partidarias.

Tres senadores demócratas -Mack Bernard de West Palm Beach, Daryl Rouson de St. Petersburg y Barbara Sharief de Miramar- votaron a favor junto a los republicanos.

¿Qué cambia con esta reforma?

El plan elevaría la exención de vivienda principal de los actuales $50,000 a $150,000 en enero de 2027; y a $250,000 en enero de 2028, indexada a la inflación en adelante.

La exención no se aplicará a los impuestos destinados a los distritos escolares, tras una enmienda aprobada en comité el lunes para proteger el financiamiento de las escuelas públicas.

El plan también reduce del 10% al 5% el tope anual de incremento en las tasaciones para propiedades que no son residencia principal, como casas de vacaciones, propiedades de inversión, apartamentos y comercios.

Los nuevos residentes de Florida a partir del primero de enero de 2027 deberán esperar cinco años de residencia para acceder a la superexención de $250,000.

¿Cuánto ahorrarían los propietarios?

Para los propietarios, el beneficio sería tangible.

El tasador de Broward estima ahorros promedio de $1,800 al año por propietario, mientras que en Miami-Dade el ahorro promedio rondaría los $1,500 anuales.

DeSantis afirmó que la medida eliminaría el impuesto a la propiedad para el 60% de los propietarios de vivienda en Florida.

El debate en la Legislatura

El presidente de la Cámara, Daniel Perez, celebró que la decisión final quede en manos de los ciudadanos.

«Estoy orgulloso de la oportunidad que les estamos dando a los votantes al dejar que decidan si esto va a concretarse o no», afirmó.

Desde el Senado, el republicano Ed Hooper reconoció sus dudas: «Este asunto me causó dolor de cabeza desde el primer día, porque me están presionando desde ambos lados».

En defensa de la medida, el senador Don Gaetz argumentó que «durante los últimos años, los gobiernos locales fueron beneficiarios de tiempos de abundancia» y recibieron «aumentos extraordinarios en la cantidad de dinero disponible para gastar».

Las críticas: ¿Alivio fiscal o traslado de costos?

El principal punto de controversia es el impacto sobre los gobiernos locales.

Según estimaciones, la medida podría reducir en más de $8,400 millones anuales los ingresos de municipios y condados.

La Asociación de Condados de Florida calculó pérdidas de $3,600 millones en el año fiscal 2027-2028; y $6,400 millones en 2028-2029.

Miami-Dade podría perder aproximadamente $500 millones en ingresos anuales y Broward unos $329 millones.

La senadora demócrata Lavon Bracy Davis advirtió: «Cuando llegue la cuenta, no la pagará Tallahassee. La pagarán su ciudad, su condado, su escuela de barrio, su biblioteca, su comunidad. Esta propuesta no elimina costos, simplemente los traslada. No es alivio fiscal, es un traslado de impuestos».

La líder demócrata del Senado, Lori Berman, calificó la medida como «una maniobra política que amenaza con llevar a la quiebra a nuestras comunidades locales, cerrar pequeños negocios y elevar aún más los alquileres».

También se eliminó el fondo fiduciario que DeSantis había propuesto para ayudar a ciudades y condados rurales.

La senadora republicana Erin Grall resumió la situación: «Aquí tenemos el permiso para crear una cuenta bancaria vacía».

¿Qué sigue ahora?

La propuesta, identificada como «Save Our Homes from Excessive Property Taxes», aparecerá en la boleta electoral de noviembre de 2026, donde necesitará el respaldo del 60% de los votantes para entrar en vigor.

Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta personal, lo que convierte esta votación en una de las decisiones fiscales más trascendentes que enfrentarán los ciudadanos del estado en las próximas décadas.