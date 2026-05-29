Cubanos se burlan del anuncio de que Guiteras genera 200 MW: «Estoy recogiendo apuestas por cuántos días dura»

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El anuncio oficial de que la central termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a sincronizarse con el Sistema Eléctrico Nacional este jueves, alcanzando 200 MW de generación, desató una ola de burlas y escepticismo entre los cubanos en redes sociales, quienes señalaron que la noticia no cambiaba en nada su realidad: apagones de más de 20 horas.

La reconexión de la Guiteras al sistema eléctrico se produjo varios días después de que la planta saliera del servicio el 24 de mayo por un poro en el economizador, su tercera avería solo en mayo y entre la novena y décima salida del sistema en lo que va de 2026.

«Buenas a todos, estoy recogiendo apuestas por cuántos días dura la Guiteras sin salir. El ganador se lo lleva todo menos la corriente, que esa se va sola», escribió Erick Hernandez en redes sociales, en uno de los comentarios más compartidos.

La ironía fue el tono dominante. «Ay qué bueno. Por cierto, no tengo corriente», resumió Ivonne Reveron Lines. Cecilia Ugalde Fariñas añadió: «Hoy durante mi insomnio por apagón toda la noche me regocijaré sabiendo que la Guiteras está en línea aunque no se vea la diferencia».

Ana Hernández fue más directa: «No sé cómo no les da pena publicar que está funcionando, la verdad me daría vergüenza».

Desde las provincias, el panorama que describieron los cubanos fue igual de sombrío. René Matos Blancart reportó desde Campechuela, Granma: «Vamos para 27 horas de apagón, mucho más grande que ayer sin Guiteras». Leosdan Dan apuntó la desigualdad territorial: «Mientras La Habana solo tiene dos bloques apagados, Holguín tiene circuitos con más de 24 horas apagados».

Luis Suarez Castañeda ofreció su propio cálculo: «Si divido ese número entre 10 salen las horas que no tengo electricidad. 20 horas. Qué más me da si entra o sale ese tareco de generación total, vale que el operador estornude para que la caldera se derrita».

La desconfianza tiene fundamento en el historial reciente. Solo en mayo, la Guiteras salió del sistema el 5 de mayo por avería en caldera, el 14 de mayo por un salidero —día en que Cuba registró un déficit récord de 2,174 MW— y el 24 de mayo por el poro en el economizador. Tras esta última avería, un directivo de la planta reconoció que las reparaciones mal ejecutadas son parte del problema.

Andrés Lezcano no ocultó su escepticismo ante la reconexión: «Eso es hasta por la tarde que se vuelve a ir».

Ivan Barrios reconoció el esfuerzo de los trabajadores, pero apuntó a la gestión: «Siempre se agradece el esfuerzo que hacen los trabajadores de la EMCE por reparar las unidades, pero detrás de todo esto está la mano del que bajo su responsabilidad tiene que hacer rotaciones equitativas en los circuitos y la realidad es que hacen lo que les da la gana».

Los 200 MW que aporta la Guiteras resultan insuficientes frente a una demanda que supera los 2,700 MW. El 26 de mayo, la Unión Eléctrica informó una disponibilidad de apenas 1,195 MW al amanecer, y los apagones en Cuba no han cedido a pesar de la reconexión.

Mauro René González lo sintetizó con una pregunta que resume el sentir popular: «De qué sirve que esté funcionando si todo sigue igual».