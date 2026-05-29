Cubanos se burlan del anuncio de que Guiteras genera 200 MW: «Estoy recogiendo apuestas por cuántos días dura»

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El anuncio oficial de que la central termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a sincronizarse con el Sistema Eléctrico Nacional este jueves, alcanzando 200 MW de generación, desató una ola de burlas y escepticismo entre los cubanos en redes sociales, quienes señalaron que la noticia no cambiaba en nada su realidad: apagones de más de 20 horas.
La reconexión de la Guiteras al sistema eléctrico se produjo varios días después de que la planta saliera del servicio el 24 de mayo por un poro en el economizador, su tercera avería solo en mayo y entre la novena y décima salida del sistema en lo que va de 2026.
«Buenas a todos, estoy recogiendo apuestas por cuántos días dura la Guiteras sin salir. El ganador se lo lleva todo menos la corriente, que esa se va sola», escribió Erick Hernandez en redes sociales, en uno de los comentarios más compartidos.
La ironía fue el tono dominante. «Ay qué bueno. Por cierto, no tengo corriente», resumió Ivonne Reveron Lines. Cecilia Ugalde Fariñas añadió: «Hoy durante mi insomnio por apagón toda la noche me regocijaré sabiendo que la Guiteras está en línea aunque no se vea la diferencia».
Ana Hernández fue más directa: «No sé cómo no les da pena publicar que está funcionando, la verdad me daría vergüenza».
Desde las provincias, el panorama que describieron los cubanos fue igual de sombrío. René Matos Blancart reportó desde Campechuela, Granma: «Vamos para 27 horas de apagón, mucho más grande que ayer sin Guiteras». Leosdan Dan apuntó la desigualdad territorial: «Mientras La Habana solo tiene dos bloques apagados, Holguín tiene circuitos con más de 24 horas apagados».
Luis Suarez Castañeda ofreció su propio cálculo: «Si divido ese número entre 10 salen las horas que no tengo electricidad. 20 horas. Qué más me da si entra o sale ese tareco de generación total, vale que el operador estornude para que la caldera se derrita».
La desconfianza tiene fundamento en el historial reciente. Solo en mayo, la Guiteras salió del sistema el 5 de mayo por avería en caldera, el 14 de mayo por un salidero —día en que Cuba registró un déficit récord de 2,174 MW— y el 24 de mayo por el poro en el economizador. Tras esta última avería, un directivo de la planta reconoció que las reparaciones mal ejecutadas son parte del problema.
Andrés Lezcano no ocultó su escepticismo ante la reconexión: «Eso es hasta por la tarde que se vuelve a ir».
Ivan Barrios reconoció el esfuerzo de los trabajadores, pero apuntó a la gestión: «Siempre se agradece el esfuerzo que hacen los trabajadores de la EMCE por reparar las unidades, pero detrás de todo esto está la mano del que bajo su responsabilidad tiene que hacer rotaciones equitativas en los circuitos y la realidad es que hacen lo que les da la gana».
Los 200 MW que aporta la Guiteras resultan insuficientes frente a una demanda que supera los 2,700 MW. El 26 de mayo, la Unión Eléctrica informó una disponibilidad de apenas 1,195 MW al amanecer, y los apagones en Cuba no han cedido a pesar de la reconexión.
Mauro René González lo sintetizó con una pregunta que resume el sentir popular: «De qué sirve que esté funcionando si todo sigue igual».
Preguntas Frecuentes sobre la Termoeléctrica Antonio Guiteras y la Crisis Eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas averías ha tenido la Termoeléctrica Antonio Guiteras en 2026?
La Termoeléctrica Antonio Guiteras ha sufrido entre nueve y diez averías en lo que va de 2026. Estas fallas recurrentes reflejan el estado crítico de la infraestructura energética en Cuba, contribuyendo significativamente a los apagones prolongados en la isla. La planta, inaugurada en 1988, nunca ha recibido un mantenimiento capital integral, lo que agrava su deterioro estructural.
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¿Por qué la Termoeléctrica Guiteras es importante para el sistema eléctrico de Cuba?
La Termoeléctrica Guiteras es el mayor bloque unitario del sistema eléctrico cubano, aportando entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional. Cada salida de servicio de la planta agrava de forma inmediata el déficit eléctrico del país, afectando a millones de cubanos con apagones prolongados. Su capacidad nominal es de hasta 270 MW, pero opera bajo condiciones críticas debido a la falta de mantenimiento adecuado.
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¿Cuál es el impacto de las averías de la Guiteras en los apagones en Cuba?
Las averías de la Guiteras han contribuido a apagones de más de 20 horas en varias partes de Cuba. La planta es crucial para sostener el Sistema Eléctrico Nacional, y sus frecuentes salidas de servicio incrementan el déficit de generación, agravando la crisis energética que enfrenta el país. Esto ha generado un profundo escepticismo y descontento entre la población cubana.
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¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre las fallas de la Guiteras?
El gobierno cubano ha atribuido parte de la crisis a las sanciones estadounidenses, la escasez de combustible y piezas de repuesto. Sin embargo, expertos y medios independientes señalan el deterioro estructural y el mantenimiento insuficiente de la infraestructura energética como causas principales. A pesar de las recurrentes fallas, la planta ha sido reconocida con la distinción de "Vanguardia Nacional", lo que ha generado indignación entre los cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.