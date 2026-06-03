Marco Rubio pone en su sitio a congresista demócrata que le gritó y abandonó la sala: «¿Qué es esto, un tanque de inmersión?»

Marco Rubio protagonizó este miércoles uno de los momentos más virales de la semana en el Congreso de Estados Unidos cuando una congresista demócrata le gritó durante una audiencia y abandonó abruptamente la sala antes de que él pudiera responder: el secretario de Estado la despidió con una ironía que incendió las redes sociales.

El incidente ocurrió en el marco de las audiencias sobre el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, las primeras comparecencias públicas de Rubio ante el Congreso desde el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, lo que convirtió la sesión en un escenario de alta tensión política.

La congresista demócrata Sydney Kamlager-Dove le gritó al secretario tras varios minutos cuestionando su trabajo, y luego se levantó y salió de la sala sin darle turno para contestar, Rubio reaccionó con contundencia ante el pleno: «¿Por qué se va? ¡Voy a responder sus preguntas! Bueno... ¡GRACIAS POR VENIR!».

Segundos antes, ya había protestado por el formato de la audiencia, que le impedía replicar a las preguntas de los legisladores demócratas: «¿Ella puede gritar ahora también? Señor presidente, ¿puede retirar sus palabras? Esto no es una audiencia, es como un tanque de inmersión. ¿Cómo puedo responder las preguntas si no me dan tiempo?», denunció.

El clip se convirtió en tendencia inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la respuesta del secretario de Estado.

Los comentarios describieron a Rubio como un político «duro» que no se deja intimidar, y frases como «Marco no para de ganar» se repitieron en varias publicaciones.

La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar, representante de Miami, también participó en la misma sesión y aprovechó para elogiar a Rubio ante sus colegas: «En mi comunidad, la ciudad que represento, la ciudad de Miami, usted es uno de los representantes más ilustres, y estamos muy orgullosos de usted, no solo los cubanoamericanos, sino los hispanoamericanos de mi comunidad».

Salazar ha protagonizado sus propios enfrentamientos con legisladores demócratas en audiencias recientes, consolidándose como una de las voces más combativas del bloque republicano cubanoamericano en el Capitolio.

Las audiencias de este miércoles también fueron interrumpidas por manifestantes que gritaron consignas contra la guerra en Irán y fueron retirados por la policía del Capitolio, mientras varios demócratas acusaron a la administración Trump de lanzar lo que calificaron como una «guerra ilegal».

En mayo, más de 30 congresistas demócratas enviaron una carta a Rubio pidiendo descartar cualquier acción militar contra Cuba y rechazar el uso de Guantánamo para migrantes cubanos, lo que ilustra el nivel de confrontación entre ambos bloques en materia de política exterior.

El video del encontronazo, publicado por el periodista Eric Daugherty en X, acumuló más de 464,000 vistas y cerca de 8,800 reacciones en pocas horas, con el propio Daugherty resumiendo el sentir de muchos seguidores: «Amamos a Marco».