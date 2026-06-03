Trump se pronuncia sobre las posibles candidaturas de Marco Rubio y JD Vance a la presidencia de EE.UU.

Donald Trump afirmó este miércoles que una fórmula conjunta entre el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para las elecciones presidenciales de 2028 sería «muy difícil de vencer»,

«Creo que JD y Marco como equipo serían muy difíciles de vencer», dijo Trump en declaraciones realizadas durante el podcast Pod Force One de la periodista Miranda Devine.

«Creo que JD y Marco, como equipo, serían muy difíciles de vencer», aseveró.

El mandatario destacó que ambos «se llevan muy bien», y subrayó «la ecuación humana» de su relación, sin llegar a manifestar más inclinación por uno que por otro.

El episodio tuvo una duración aproximada de 48 minutos y abordó también temas como Benjamin Netanyahu, la guerra con Irán y Ron DeSantis.

Una sucesión deliberadamente abierta

La 22ª Enmienda constitucional impide a Trump aspirar a un tercer mandato, lo que convierte la sucesión del movimiento MAGA en la gran apuesta política del Partido Republicano de cara a 2028.

Desde agosto de 2025, Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica calculada, señalando entonces a Vance como su sucesor «más probable».

Sin embargo, los elogios hacia Rubio no han dejado de crecer, especialmente tras el ascenso de este en política exterior.

En febrero de 2026, Trump consultó a unos 25 donantes en Mar-a-Lago sobre sus preferencias; la respuesta fue «80-20 a favor de Rubio», según NBC News y The Wall Street Journal.

En mayo, durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump calificó la posible dupla de «equipo de ensueño» y «ticket perfecto», pero añadió: «Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia. Pero, ya saben, es perfecto».

Las dudas privadas de Trump sobre Vance

El pasado domingo, el New York Times publicó un reportaje basado en más de una docena de fuentes cercanas a la Casa Blanca, revelando que Trump pregunta en privado si Vance «tiene lo que se necesita para llegar hasta el final», y que él mismo suele responder que no está seguro.

En noviembre de 2025, durante un desayuno con senadores republicanos, Trump preguntó en voz alta por qué Vance no era más deferente, comparándolo con los funcionarios del presidente chino Xi Jinping: «¿Por qué no te comportas así? ¡JD interrumpe las conversaciones!».

En una entrevista con la revista Fortune en el Despacho Oval, Trump fue directo sobre lo que está en juego: «Quien obtenga esto va a ser muy importante. Y si eliges a la persona equivocada: un desastre».

Empate técnico en las encuestas

Las encuestas reflejan un panorama en rápida evolución.

Según el sondeo de Emerson College de mayo de 2026, Vance obtiene el 36% frente al 35% de Rubio entre votantes republicanos -empate virtual- cuando en febrero Vance tenía 52% y Rubio apenas 20%.

Vance conserva el respaldo de figuras como Donald Trump Jr., Tucker Carlson y Elon Musk, y el 75% de los republicanos lo ven favorablemente según Pew.

Rubio, en cambio, domina entre los grandes donantes del establishment financiero y ejerce simultáneamente como secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional.

La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, ha complicado la posición de Vance, quien se opuso inicialmente al conflicto pero lo ha defendido públicamente, mientras Rubio salió reforzado como arquitecto de la política exterior de la administración.

Ante las declaraciones de Trump de hoy, Vance respondió con tono irónico, descartando la idea de una competición al estilo The Apprentice para elegir sucesor.