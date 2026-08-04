¿Estás de acuerdo? "No te mezcles con cubanos si no quieres...": Sorprende con lo que dijo

Una cubana residente en Canadá se volvió viral en TikTok con un clip que usa la ironía para reivindicar los valores de la comunidad cubana en el exterior: Leisys Ch Machado (@leisys.chm) publicó el video el 30 de julio con una advertencia que resulta ser todo lo contrario.

«Mira, te voy a dar un consejo: vivas donde vivas, no te mezcles con los cubanos. En serio, mantente alejado de esas personas, a menos que estés dispuesto a asumir las consecuencias», arranca el clip de un minuto y 26 segundos.

Lo que sigue es una enumeración cálida y humorística de por qué sí vale la pena mezclarse: el café que te ofrecen sin conocerte, la invitación al dominó o a unos tragos, y la familia en la que terminas convirtiéndote sin haberlo planeado.

«No te mezcles con un cubano si no te gusta sentirte parte de algo. El cubano hace sentir especial y en casa a cualquier persona», dice Leisys en el video, que acumuló 11,000 vistas, 832 likes y 133 comentarios en pocos días.

El mensaje central apunta directamente a un estereotipo que circula en la diáspora: la idea de que los cubanos se destruyen entre sí.

«Es hora de cambiar el chip y soltar esa mentira de que entre nosotros nos destruimos. Venimos de donde venimos, sí, pero hoy estamos aquí para apoyarnos y combatir todas las malas vibras», escribió la autora en la descripción del video.

La creadora conecta la solidaridad cubana con la experiencia de la escasez vivida en la isla: «Venimos de pasar un montón de necesidades y eso nos enseñó a inventar. El cubano se agarra clavo caliente y de ese mismo clavo te inventa un almendrón. No nos damos por vencidos jamás».

También reivindica la alegría como rasgo identitario: «Si de guaracha se trata, muchacha, no hay personas más contenta que los mismos cubanos». Y cierra con el refrán que resume la actitud ante la adversidad: «A mal tiempo buena cara. Y desde chiquiticos aprendimos a encontrarle la parte dulce a la vida».

El video se etiquetó con #cubanosporelmundo, #cubanosencanada, #solidaridad y #vivacubalibre, situándolo en el universo del contenido de la diáspora cubana en Canadá, comunidad estimada entre 18,920 y 29,000 personas concentradas principalmente en Toronto y Montreal.

El clip de Leisys se inscribe en una tendencia sostenida durante 2025 y 2026: creadores cubanos en la diáspora publican contenido de reafirmación identitaria que responde a críticas o estereotipos sobre su comunidad. En mayo de 2026, un cubano cansado de las comparaciones con otros latinos acumuló más de 61,900 vistas en menos de 24 horas; en abril, una cubana en Ontario con la bandera de su país reunió 19,600 vistas pidiendo una Cuba libre.

El formato de la advertencia irónica que se invierte es uno de los recursos más efectivos en TikTok para hablar de orgullo cultural, y en el caso cubano conecta con valores que la diáspora reconoce como propios: hospitalidad, resiliencia, humor y generosidad forjados en décadas de escasez.

«Un cafecito y una mano amiga nunca te van a faltar. El sol sale para todos», concluye Leisys en la descripción del video.