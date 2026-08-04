¿Estás de acuerdo? "No te mezcles con cubanos si no quieres...": Sorprende con lo que dijo

Una cubana residente en Canadá se volvió viral en TikTok con un clip que usa la ironía para reivindicar los valores de la comunidad cubana en el exterior: Leisys Ch Machado (@leisys.chm) publicó el video el 30 de julio con una advertencia que resulta ser todo lo contrario.
«Mira, te voy a dar un consejo: vivas donde vivas, no te mezcles con los cubanos. En serio, mantente alejado de esas personas, a menos que estés dispuesto a asumir las consecuencias», arranca el clip de un minuto y 26 segundos.
Lo que sigue es una enumeración cálida y humorística de por qué sí vale la pena mezclarse: el café que te ofrecen sin conocerte, la invitación al dominó o a unos tragos, y la familia en la que terminas convirtiéndote sin haberlo planeado.
«No te mezcles con un cubano si no te gusta sentirte parte de algo. El cubano hace sentir especial y en casa a cualquier persona», dice Leisys en el video, que acumuló 11,000 vistas, 832 likes y 133 comentarios en pocos días.
El mensaje central apunta directamente a un estereotipo que circula en la diáspora: la idea de que los cubanos se destruyen entre sí.
«Es hora de cambiar el chip y soltar esa mentira de que entre nosotros nos destruimos. Venimos de donde venimos, sí, pero hoy estamos aquí para apoyarnos y combatir todas las malas vibras», escribió la autora en la descripción del video.
La creadora conecta la solidaridad cubana con la experiencia de la escasez vivida en la isla: «Venimos de pasar un montón de necesidades y eso nos enseñó a inventar. El cubano se agarra clavo caliente y de ese mismo clavo te inventa un almendrón. No nos damos por vencidos jamás».
También reivindica la alegría como rasgo identitario: «Si de guaracha se trata, muchacha, no hay personas más contenta que los mismos cubanos». Y cierra con el refrán que resume la actitud ante la adversidad: «A mal tiempo buena cara. Y desde chiquiticos aprendimos a encontrarle la parte dulce a la vida».
El video se etiquetó con #cubanosporelmundo, #cubanosencanada, #solidaridad y #vivacubalibre, situándolo en el universo del contenido de la diáspora cubana en Canadá, comunidad estimada entre 18,920 y 29,000 personas concentradas principalmente en Toronto y Montreal.
El clip de Leisys se inscribe en una tendencia sostenida durante 2025 y 2026: creadores cubanos en la diáspora publican contenido de reafirmación identitaria que responde a críticas o estereotipos sobre su comunidad. En mayo de 2026, un cubano cansado de las comparaciones con otros latinos acumuló más de 61,900 vistas en menos de 24 horas; en abril, una cubana en Ontario con la bandera de su país reunió 19,600 vistas pidiendo una Cuba libre.
El formato de la advertencia irónica que se invierte es uno de los recursos más efectivos en TikTok para hablar de orgullo cultural, y en el caso cubano conecta con valores que la diáspora reconoce como propios: hospitalidad, resiliencia, humor y generosidad forjados en décadas de escasez.
«Un cafecito y una mano amiga nunca te van a faltar. El sol sale para todos», concluye Leisys en la descripción del video.
Preguntas frecuentes sobre la identidad y la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de Leisys Ch Machado se volvió viral en TikTok?
El video de Leisys Ch Machado se volvió viral porque utiliza la ironía para resaltar los valores positivos de la comunidad cubana en el exterior. Con un enfoque cálido y humorístico, reivindica la hospitalidad, la solidaridad y la alegría de los cubanos, desafiando estereotipos negativos. La viralidad del contenido refleja la resonancia de estos temas de identidad y comunidad en la diáspora cubana.
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¿Qué estereotipos busca desafiar el video de Leisys Ch Machado?
El video desafía el estereotipo de que los cubanos se destruyen entre sí. Leisys Ch Machado argumenta que los cubanos son solidarios y hospitalarios, cualidades que han sido forjadas por la experiencia de la escasez en la isla. El video invita a cambiar la percepción negativa y a reconocer el apoyo y la generosidad que caracterizan a la comunidad cubana.
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¿Cómo conecta la experiencia de la escasez en Cuba con la identidad de la diáspora cubana?
La experiencia de la escasez en Cuba ha fomentado la resiliencia, la creatividad y la solidaridad entre los cubanos, valores que se trasladan a la diáspora. Este contexto de dificultades económicas ha enseñado a los cubanos a ser ingeniosos y a encontrar siempre una solución, lo cual es una parte esencial de su identidad cultural que se mantiene viva incluso fuera de la isla.
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¿Qué importancia tiene la alegría en la identidad cubana según el video viral?
La alegría es un rasgo identitario fundamental para los cubanos, según el video de Leisys Ch Machado. A pesar de las adversidades, el cubano siempre busca ver el lado positivo de la vida, resumido en el refrán «A mal tiempo buena cara». Esta actitud refleja la capacidad de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas y de mantener el optimismo frente a las dificultades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.