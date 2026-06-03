Panelista chileno busca demandar a cubano tras intenso debate sobre Cuba: «Denme el RUT y el domicilio»

El abogado y periodista chileno Javier Pineda reveló este martes en el programa Sin Filtros que no pudo concretar la querella penal que amenazó con presentar contra el cubano Leonel Delgado porque no logró obtener su número de identificación ni su domicilio, al tratarse de un migrante en situación irregular en Chile.

El episodio retoma el tenso cruce ocurrido el pasado 26 de mayo en el mismo programa, cuando Delgado llamó «delincuente» a Pineda en vivo por afirmar que «en Cuba hay una democracia», desatando un intercambio que terminó en insultos y amenazas legales ante las cámaras.

En la emisión de este miércoles, conducida por Felipe Bianchi en reemplazo de Gonzalo Feito —desvinculado abruptamente el martes por el productor Sebastián Eyzaguirre—, Pineda fue directo: «Si me dan el RUT y el domicilio, yo presento la querella, la patrocino personalmente, pero no he podido dar con esos datos».

El panelista pidió a la producción del programa que le facilitara esos datos, argumentando que fueron ellos quienes contactaron a Delgado para invitarlo. «Denme el RUT y el domicilio. Yo presento la querella, me hago cargo porque creo que no corresponde llamar a delincuente a quienes piensan distinto», insistió.

Pineda también señaló que Delgado habría reconocido su situación migratoria irregular y que le habría pedido al excandidato presidencial Johannes Kaiser que lo ayudara en su proceso de regularización, lo que consideró contradictorio con la campaña del Partido Nacional Libertario sobre migrantes irregulares.

El propio programa resumió la situación en su publicación en la red social X con la frase: «¡No me pude querellar contra el cubano porque era ilegal!».

En Chile, la querella por injurias es una acción penal privada que exige la individualización del querellado, incluyendo nombre y domicilio, requisito que Pineda no pudo cumplir al no encontrar los datos de Delgado.

El debate original del 26 de mayo había dejado momentos de alta tensión. Delgado gritó: «Usted es un delincuente. Porque ir a Cuba y alabar a una dictadura que ha matado a mi país durante 67 años es ser delincuente». Pineda respondió: «Te ganaste la querella. Tiene derecho a ser vendepatria, pero injuriar no».

Ante la amenaza de deportación que surgió en ese intercambio, el cubano desafió con firmeza: «¿A dónde me van a mandar? ¿Para Cuba? ¿Para que me metan preso, para que me asesinen?»

Delgado también reivindicó el insulto «gusano» que le lanzó el periodista Víctor Hugo Robles durante ese debate: «Yo prefiero ser gusano y no comunista. Yo me siento orgulloso».

El excandidato Kaiser, presente en el programa del 26 de mayo, ironizó sobre la amenaza legal de Pineda con una frase que cobró nueva vigencia este miércoles: «El abogado se lo va a pagar Cuba».

El episodio se produce en un contexto político cargado en Chile respecto a la isla. En enero, el expresidente Gabriel Boric calificó al sistema cubano de «dictadura», fracturando al oficialismo y generando una crisis con el Partido Comunista, cuyo presidente Lautaro Carmona defendió que en Cuba sí existe democracia.

Aunque Sin Filtros tiene una gran audiencia en Chile y parte de América Latina, el espacio no es considerado un programa periodístico tradicional, sino un show de debate político y entretenimiento marcado por constantes choques ideológicos, interrupciones y confrontaciones en vivo.