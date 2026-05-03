¿Por qué los ancianos son los más vulnerables a estafas digitales en Cuba?

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Las organizaciones Food Monitor Program (FMP) y Cuido60 alertaron sobre el aumento sostenido de estafas telefónicas asociadas a Transfermóvil en Cuba, identificando a las personas mayores como el grupo de mayor vulnerabilidad ante esta modalidad delictiva que explota la digitalización bancaria forzada impuesta por el régimen sin programas de protección al ciudadano.

La modalidad más extendida consiste en llamadas a líneas fijas o móviles en las que los estafadores se hacen pasar por intermediarios de servicios de paquetería internacional, anunciando la supuesta llegada de envíos de medicamentos o alimentos desde el exterior que deben confirmarse de inmediato mediante transferencias o códigos en Transfermóvil.

Una vez ejecutada la operación, los fondos desaparecen y los estafadores cortan la comunicación.

Una población envejecida y desprotegida

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina: un cuarto de su población supera los 60 años y depende de pensiones mínimas, remesas o apoyos familiares cada vez más escasos.

A este panorama se suma que una buena parte de las personas que han emigrado, dejan en Cuba a sus familiares de mayor edad, otro elemento que aumenta la vulnerabilidad de ese segmento poblacional.

Muchos ancianos sin sus redes de apoyo familiar efectivas, provoca aumento de su aislamiento y dependencia de llamadas telefónicas para gestionar necesidades básicas.

Según FMP y Cuido60, este grupo enfrenta condiciones específicas que multiplican su exposición al fraude: menor alfabetización digital, menor acceso a información actualizada sobre engaños y, en muchos casos, una mayor predisposición a confiar en llamadas que apelan a necesidades urgentes como medicamentos o alimentos.

Las estafas de paquetería resultan especialmente efectivas precisamente porque simulan una gestión cotidiana y vital para estos hogares: la recepción de envíos de la diáspora.

La brecha digital como factor de riesgo

FMP y Cuido60 señalan que «las personas mayores, al ser migrantes digitales, encuentran más dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías».

Cuido60 ha documentado una brecha digital entre adultos mayores en Cuba provocada por restricciones de acceso, falta de capacitación y edadismo, es decir, los estereotipos negativos sobre las capacidades tecnológicas de este grupo que actúan como barrera adicional.

A esto se suma que el régimen cubano impulsó desde 2021 una digitalización bancaria acelerada ante la escasez de efectivo, obligando a toda la población a operar con plataformas como Transfermóvil y EnZona sin acompañamiento de programas de educación financiera ni mecanismos de protección al consumidor.

El Banco Metropolitano eliminó desde el 1 de abril de 2025 los comprobantes impresos en operaciones por caja, profundizando esa digitalización forzada.

Inacción oficial ante un fenómeno creciente

Las organizaciones advierten que «el aumento de estas prácticas ha sido advertido por bancos y plataformas de pago, sin embargo, la magnitud del fenómeno continúa aumentando ante la escasa cobertura de la prensa oficial, la ausencia de estrategias de prevención por parte de órganos de la sociedad civil oficial, así como por la inacción de las autoridades».

En Las Tunas, el 84% de los encuestados afirmó conocer al menos una víctima de estafas digitales, según un reporte de abril de 2026.

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas emitió una alerta pública ese mismo mes advirtiendo sobre nuevas técnicas de engaño mediante aplicaciones de mensajería, pero sin que ello se tradujera en medidas estructurales de protección.

Otras variantes documentadas incluyen la suplantación de bancos o instituciones oficiales vía WhatsApp y estafadores que se hacen pasar por agencias de envíos para robar dinero a sus víctimas.

FMP y Cuido60 exigen al Estado cubano ampliar programas de alfabetización digital específicos para personas mayores, mejorar la tramitación de denuncias de ciberdelitos y dotar al sistema judicial de herramientas para procesar este tipo de delitos, subrayando que «la prevención individual, aunque necesaria, no sustituye la importancia de mecanismos estructurales de protección, monitoreo y respuesta».