¡Repartera desde chiquita! La reacción de esta bebé al escuchar esta canción de reparto cubano dejó a todos locos

Una bebé dejó de llorar al instante en cuanto sonó «Biónica», el tema de reparto cubano de Bebeshito y Ja Rulay, en un video que se volvió viral en TikTok publicado por la usuaria @surelis.cubanita.

El clip de 40 segundos muestra a la pequeña llorando hasta que su madre pone la canción. En ese momento, la bebé se calma de inmediato. Cuando la música se apaga, vuelve a llorar. La secuencia se repite varias veces ante la cámara, dejando claro que no es casualidad.

«Miren, ¿ustedes quieren ver esto? Ella está llorando, pero fíjense como a ella le gusta la canción, la canción de la biónica de bebecito», dice la madre, identificada como Surelis, mientras graba a la bebé.

En un momento del video, Surelis apaga la música para demostrar el contraste: la bebé llora de nuevo. «Apaga la canción. Miren, miren esto», dice antes de concluir: «Le encanta la canción de bebecito».

La madre también aprovechó el video para pedir a sus seguidores que etiquetaran al artista. «Miren, miren, etiqueten a bebecito a ver si le mandan atención», dijo.

«Biónica» fue lanzada el 5 de diciembre de 2025 y está interpretada por Ja Rulay, Bebeshito, Dave Produce y Roberto Ferrante. Desde su estreno, el tema se convirtió en uno de los audios más usados en TikTok, generando una cadena de videos virales protagonizados por personas de los contextos más inesperados.

En diciembre de 2025, una joven cubana hospitalizada por cálculos biliares y pancreatitis bailó el trend de «Biónica» conectada a suero y oxígeno. Días después, un guardia de seguridad cubano también se hizo viral bailando el mismo tema.

Bebeshito es uno de los máximos exponentes del reparto cubano en la actualidad. En agosto de 2025 llenó el Kaseya Center de Miami con 20,000 personas, y en enero de 2026 Billboard lo incluyó entre los 26 artistas latinos a seguir en ese año.

Su colaborador en el tema, Ja Rulay, nació en agosto de 2003 en La Habana y actualmente reside en España. Es uno de los artistas jóvenes del género con mayor proyección en las plataformas digitales.

El reparto es un género de música urbana nacido alrededor de 2007 en los barrios populares de La Habana, especialmente en Arroyo Naranjo. Mezcla raggamuffin, timba, rumba y reguetón, y su baile característico es el «chocolateo».

El video de la bebé suma un nuevo capítulo a la historia viral de «Biónica», una canción que en pocos meses ha demostrado que el reparto cubano no entiende de edades.