“Mi abuela lleva 25 horas sin corriente”: cubana estalla por las fiestas en Varadero y grita “¡Abajo la dictadura!”

Una joven cubana residente en Estados Unidos identificada en TikTok como @mar_moran99 publicó ayer un video de más de ocho minutos en el que estalla emocionalmente contra la crisis eléctrica en Cuba, detonada por el hecho de que su abuela lleva 25 horas sin electricidad.

«Veinticinco horas sin electricidad, niños, adolescentes, enfermedades haciendo de la suya, sin recursos, sin medicinas», denuncia la joven al inicio de la grabación, antes de describir a Cuba como «una isla apagada en el medio del mar, completamente cautiva, sin poder manifestarte, sin poder gritar».

El detonante de su indignación es la coincidencia entre los apagones prolongados y la celebración del evento «Inicio del Verano 2K26» en Varadero, una fiesta de 72 horas continuas organizada por Gaviota Tours —empresa estatal del grupo GAESA— en el Hotel Resonance Musique, con electricidad garantizada para los turistas mientras el resto del país sufre cortes de entre 20 y 35 horas diarias.

«Toda la electricidad la están agarrando para poder hacer el inicio de verano, y ves tres y cuatro personas promocionando los hoteles para que la dictadura siga llenándose los bolsillos y llamando al turismo», afirma la autora del video.

La joven arremete también con dureza contra los influencers cubanos en el exterior que promocionan hoteles, agencias de viaje y recargas hacia la isla, a quienes acusa de ser cómplices del régimen: «Me tienen hasta la pinga los influencers cubanos promocionando agencias de viaje, promocionando mierda, y el país cayéndose abajo».

Describe los apagones como «la peor tortura psicológica» que se puede ejercer sobre un pueblo: «No pueden salir de la casa porque cuando salen y viene la corriente se arrepienten, por lo tanto no salen, esperando la mísera hora de electricidad para poder cocinar, para poder lavar».

En el video también muestra varios paquetes con plantas eléctricas y equipos EcoFlow que tiene preparados para enviar a Cuba al día siguiente, una imagen que resume la realidad de miles de familias en la diáspora que sostienen a sus parientes con tecnología ante la incapacidad del régimen de garantizar el suministro básico.

La autora lleva seis años sin ver a su abuela y asegura haberle prometido volver a verla antes de que muriera. «Por culpa de los que están allá y por culpa de los que están aquí no hay un cambio», lamenta.

La crisis eléctrica que describe es real y documentada. El 13 de mayo se registró un récord de déficit eléctrico de 2,153 MW, con cortes de 20 a 22 horas diarias, y el 26 de mayo se reportaron interrupciones de hasta 50 horas en algunos municipios. En Holguín, la empresa eléctrica reconoció que la población tendría solo tres horas de corriente al día mientras se priorizaba el turismo.

La indignación por el evento de Varadero no es nueva. Los Pichy Boys criticaron las fiestas el pasado domingo, calificándolas como un intento de la dictadura de «demostrar normalidad», y Yomil también estalló contra un artista que participó en el evento. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, promocionó el inicio de verano en Instagram con actividades de lujo como almuerzo en Casa Dupont, jetski y fiesta de playa.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas solo en abril de 2026, con cacerolazos y gritos de «¡Abajo la dictadura!» en barrios habaneros como Lawton, Luyanó y Guanabacoa. En Alamar, una protesta por apagón terminó con represión policial y al menos una detención.

«Si no pueden con ese país, entréguenlo. ¿Hasta cuándo?», concluye la joven en su video, una pregunta que resume la desesperación de millones de cubanos dentro y fuera de la isla.