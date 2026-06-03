Estas son las compañías que abandonan Cuba por sanciones de EE.UU. a GAESA

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Una cascada de abandonos sin precedentes sacude el sector turístico cubano a horas del vencimiento del plazo fijado por la administración Trump para que las empresas extranjeras corten sus vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla el turismo en la isla.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, estableció sanciones secundarias para empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA y fijó el 5 de junio como fecha límite para deshacer esos lazos, bajo pena de quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.

Las cadenas hoteleras que abandonan Cuba

Meliá Hotels International anunció este miércoles el cese inmediato de sus operaciones en 15 hoteles en Cuba, convirtiéndose en la última gran cadena española en abandonar la isla.

La cadena mallorquina era la mayor operadora extranjera en Cuba, con aproximadamente 33 hoteles y unas 14.000 habitaciones, y registró pérdidas de cuatro millones de euros en su operación cubana en 2024, con una ocupación media del 34,1% en el primer trimestre de 2026.

En su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Meliá reconoció que «la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo la República de Cuba».

Iberostar confirmó el martes que dejó de operar y comercializar 12 de sus 18 hoteles en Cuba desde el 1 de junio, todos vinculados a Gaviota/GAESA, calificando la situación como «crítica y compleja».

Entre los hoteles abandonados por Iberostar figura el Selection La Habana, el edificio hotelero más alto de Cuba con 42 plantas, inaugurado en marzo de 2025 con una inversión de 200 millones de dólares.

La canadiense Blue Diamond Resorts confirmó su salida con efecto desde el 30 de mayo, abandonando 62 hoteles y más de 12.900 habitaciones bajo marcas como Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

La firma atribuyó su decisión a «una combinación de factores, incluyendo vuelos reducidos o suspendidos hacia Cuba, desafíos operativos que afectan al destino y un deterioro de las condiciones de operación hotelera».

Archipelago International, el gigante hotelero del sudeste asiático con más de 200 establecimientos en todo el mundo, comunicó su salida definitiva de seis hoteles en Cuba bajo su marca Aston, en La Habana, Varadero, Cayo Coco y Holguín.

Las aerolíneas también reducen vuelos a Cuba por la crisis

El colapso de la conectividad aérea precede y agrava el éxodo hotelero.

Iberia suspendió este lunes su ruta directa Madrid-La Habana, decisión anunciada el 13 de abril y atribuida a la escasez de combustible Jet A-1 y la caída de la demanda, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar la ruta en noviembre.

La aerolínea del grupo IAG calificó la medida como una suspensión que «afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional».

World2Fly, la aerolínea del grupo Iberostar, operó su último vuelo Madrid-La Habana el 20 de mayo, mientras que Plus Ultra retiró su operación en la ruta Cuba-España, lo que provocó que Cubana de Aviación cancelara su único enlace semanal con Madrid.

Al menos 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en 2026 —Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Iberia, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines—, con más de 1.700 vuelos cancelados en total.

Air Europa quedó como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba, con tres frecuencias semanales.

El turismo cubano ya venía en caída libre: entre enero y abril de 2026, la isla recibió solo 328.608 visitantes internacionales, una caída del 55,8% respecto al mismo período de 2025, en un sector que en 2025 registró apenas 1,8 millones de turistas, el mínimo desde 2002 y menos de la mitad del pico de 4,7 millones alcanzado en 2018.

El caso de Sherritt en Cuba

La minera canadiense Sherritt International también anunció la disolución de todas sus operaciones en Cuba, por las nuevas sanciones impuestas por el presidente Donald Trump contra entidades vinculadas al régimen.

Sin embargo, posteriormente informó sobre un acuerdo preliminar con Gillon Capital, firma del empresario texano Ray Washburne, que podría otorgarle el control del 55 % de la compañía mediante una colocación privada.

La operación contempla la emisión de un warrant ejercitable durante nueve meses y aún requiere aprobación de las autoridades estadounidenses y de la Bolsa de Toronto.

La compañía decidió abandonar Cuba pese a que el régimen le adeuda al menos 344 millones de dólares, incluidos unos 277 millones relacionados con la empresa mixta Moa Joint Venture, dedicada a la producción de níquel y cobalto. Sherritt también dejará su participación en Energas S.A. y otros proyectos energéticos en la isla.

Presión sobre GAESA abre la puerta a nuevos actores del turismo en Cuba

La salida de las cadenas hoteleras extranjeras podría marcar apenas el comienzo de una transformación más profunda en el sector turístico cubano.

La presión de la administración Trump sobre GAESA no solo busca aislar económicamente al conglomerado militar, también podría crear las condiciones para una futura apertura a empresas estadounidenses.

Marriott, Hilton, Hyatt, Wyndham, Choice Hotels y Best Western figuran entre las compañías con capacidad e interés potencial para operar en la isla si cambia el escenario regulatorio.

A ellas podrían sumarse, con un aumento de vuelos a Cuba, las aerolíneas American Airlines, Delta Air Lines. Algunos analistas señalan que las compañías Airbnb y Expedia también entrarían con fuerza en la isla.

El movimiento sugiere que Washington no solo pretende castigar los vínculos con GAESA, sino redefinir quiénes controlarán una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.