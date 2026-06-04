Así fue la tensa maniobra para inmovilizar a hombre que intentó abrir puerta de avión desviado a Miami

Juan Gabriel Reyes, el hombre arrestado (i) y Momento en que fue inmovilizado (d)

Un video grabado por pasajeros a bordo del vuelo 3345 de Frontier Airlines muestra el caos que se desató el domingo cuando tripulantes y viajeros intentaron reducir a un hombre que había agredido a una azafata fuera de servicio y tratado de abrir una puerta de salida en pleno vuelo.

El incidente obligó a desviar la aeronave, que cubría la ruta San Juan–Chicago, al Aeropuerto Internacional de Miami.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y por medios de prensa, muestran el interior de la cabina convertido en escenario de forcejeo, con varios pasajeros y tripulantes intentando sujetar al acusado en el pasillo mientras este se resistía con fuerza.

Según los documentos judiciales, Juan Gabriel Reyes, de 51 años y residente de Pahokee, Florida, fue inmovilizado con esposas flexibles y extensores de cinturón de seguridad, pero logró liberarse en múltiples ocasiones antes de ser finalmente reducido.

Entre quienes ayudaron a reducirlo estaba Josh Longood, ex luchador profesional de artes marciales mixtas, quien publicó los hechos en sus historias de Instagram.

«Subes a un vuelo de Puerto Rico a Chicago y terminas teniendo que inmovilizar y atar a un tipo que atacó a un tripulante de cabina», escribió Longood; quien añadió: «Por suerte tengo el sueño ligero y estaba a solo una fila de distancia cuando todo sucedió... ojalá mi próximo vuelo sea considerablemente más aburrido».

La publicación incluía una fotografía suya sonriendo con el pulgar levantado mientras, al fondo, Reyes era inmovilizado.

La secuencia de incidentes a bordo

Los hechos comenzaron aproximadamente 45 minutos después del despegue, alrededor de las 10:30 p.m. del domingo, según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Reyes intentó abrir una puerta de salida de emergencia mientras el avión estaba en vuelo, diciéndoles a otros pasajeros que quería abandonar la aeronave.

Las azafatas lo detuvieron y le ordenaron regresar a su asiento, pero él ignoró las instrucciones.

A continuación caminó hacia la parte delantera del avión e intentó acceder a la cabina de mando: según el affidávit de arresto, «puso la mano en la manija de la puerta y empujó agresivamente con el hombro la puerta del piloto», siendo bloqueado por una azafata.

Posteriormente los tripulantes le permitieron usar el baño, donde Reyes intentó orinar en el suelo, lo que llevó a escoltarlo a otro asiento. Una azafata de Frontier que viajaba fuera de servicio se ofreció voluntariamente a sentarse en su misma fila para vigilarlo.

Cuando otro pasajero alertó a esa azafata de que Reyes estaba manipulando su bolso, ella intentó recuperarlo, momento en que Reyes «la agarró por la cabeza y comenzó a estrangularla», según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

«Azafatas y pasajeros trabajaron juntos para inmovilizarlo mientras este se resistía», indica el informe de arresto.

Arresto, cargos federales y audiencia pendiente

El vuelo aterrizó en Miami alrededor de las 11:55 p.m., donde agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade tomaron a Reyes bajo custodia. El FBI asumió la investigación federal; Reyes fue informado de sus derechos Miranda pero decidió ejercerlos y no ofreció ninguna declaración.

El martes compareció por primera vez ante un tribunal federal de Miami. Enfrenta cargos federales de interferencia con la tripulación —con una pena máxima de 20 años de prisión— y asalto dentro de la jurisdicción marítima y territorial, además de un cargo estatal de agresión. Permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $20,000.

Este incidente no es el primero de su tipo en 2026: en mayo, un pasajero agredió a una azafata e intentó entrar a la cabina de mando del vuelo 1837 de United Airlines procedente de República Dominicana con destino a Newark.

Una audiencia de detención preventiva para Reyes está programada para este viernes, mientras el vuelo 3345 continuó hacia Chicago «pocas horas después» del aterrizaje de emergencia, según un portavoz de Frontier Airlines.