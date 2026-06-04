Captan a Gerardo Hernández en el Hotel Nacional luego de acto político del régimen cubano en el Malecón

Un video exclusivo obtenido por el periodista Mario Vallejo muestra a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), bebiendo tragos y fumando puros en el Hotel Nacional de Cuba junto a su familia, momentos después de haber sido el orador principal del acto político convocado por el régimen el 22 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí del Malecón habanero.

Ese día, Hernández Nordelo había arengado a la multitud congregada frente a la Embajada de Estados Unidos en defensa de Raúl Castro, tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el 20 de mayo, que incluye cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Hernández Nordelo fue el único dirigente que tomó la palabra en el acto. Leyó un mensaje atribuido a Raúl Castro y declaró que la acusación es «una despreciable e ilegal provocación política» que carece de toda moral y legitimidad.

«¿En qué momento van a juzgar a Trump por haber dado la orden de asesinar a más de 200 personas en aguas internacionales, sin mostrar ninguna prueba?», se preguntó el dirigente del régimen denunciando lo que calificó como «el rencor, la frustración y la impotencia de quien no soporta ver a Cuba de pie, libre y soberana».

Después de su encendida arenga, según el video publicado por Vallejo, el exespía se trasladó al Hotel Nacional acompañado de su esposa, sus tres hijos y un hombre al que Hernández llama «el tío X» —nombre ininteligible en la grabación—. El grupo aparece bebiendo y fumando puros en uno de los establecimientos más exclusivos de la isla, frecuentado principalmente por turistas extranjeros con divisas.

Un detalle que refuerza que las imágenes corresponden a ese mismo día: Hernández Nordelo luce la misma camiseta que portó durante el acto político en el Malecón.

Captura de pantalla Facebook / Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba

Vallejo señaló que el video cubre la estancia de principio a fin. «Tenemos el video de punta a cabo. Se ve desde que llega hasta que sale y nunca lo hace», afirmó el periodista, en referencia a que Hernández Nordelo no pagó la cuenta en ningún momento.

El contraste es brutal. Mientras Hernández Nordelo bebía en el hotel más lujoso de La Habana, los 250,000 asistentes que Granma cifró en el acto —muchos de ellos movilizados de forma obligatoria, según denunciaron disidentes— regresaban a hogares sin electricidad, sin agua y sin comida suficiente.

«Aquí pueden ver cómo la cúpula se ríe del cubano de a pie, bebiendo y fumando mientras miles regresan a casa donde no encontrarán suficiente comida, agua o electricidad», escribió Vallejo al publicar el material. «Pidió al pueblo resistencia y consagración, y él, así se consagra y resiste».

No es la primera vez que Hernández es señalado por esta clase de hipocresía. En julio de 2020, fue blanco de memes y críticas cuando, siendo ya coordinador de los CDR, pidió a cada comité producir al menos una calabaza o una piña para paliar la escasez alimentaria, mientras circulaban imágenes suyas luciendo un reloj Rolex valorado en aproximadamente 9,830 dólares.

En mayo de 2026, volvió a ser criticado por presumir de cubanos bailando en los actos del 1ro de Mayo, en medio de denuncias de «pan y circo» y doble moral.

El acto del 22 de mayo tuvo además otras escenas reveladoras: el gobernante designado Miguel Díaz-Canel no habló y Raúl Castro —el homenajeado— no asistió al evento organizado en su nombre, lo que desató burlas en redes sociales. «¿Y el homenajeado no fue a su acto?», preguntó una usuaria cubana. «¡Y Raúl en la cueva!», escribió otro internauta.

«Esto revela la doble moral del régimen cubano», concluyó Vallejo en la narración del video exclusivo publicado en sus plataformas digitales.