Califican de "complejo" escenario epidemiológico en Matanzas por brote de hepatitis

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Las autoridades sanitarias y políticas de la provincia de Matanzas reconocieron este jueves un escenario epidemiológico «complejo» por brotes activos de hepatitis que persisten en los municipios de Matanzas y Cárdenas, directamente vinculados a la crisis de abasto de agua y las irregularidades en la recogida de desechos sólidos.

La situación fue analizada en una reunión encabezada por las principales autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial, donde el doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), ofreció un panorama mixto: «los febriles descienden, las enfermedades respiratorias se encuentran en zona de seguridad, mientras que las diarreicas tampoco representan un problema en la actualidad».

Sin embargo, la hepatitis concentra la mayor preocupación. Las autoridades confirmaron un brote de 18 casos activos en la barriada de Versalles, en la ciudad de Matanzas, concentrados desde la farmacia de Plácido hasta el río Yumurí, el reparto Americano, La Cumbre y áreas cercanas a la escuela Ernest Thaelmann.

En Cárdenas, el municipio registra siete casos activos en el barrio La Marina, según la alerta sanitaria provincial emitida en abril ante brotes en varios municipios de la provincia.

El trasfondo estructural del brote es la severa crisis hídrica que padece la provincia. Más de 300,000 habitantes de Matanzas carecen de estabilidad en el suministro de agua, según reconoció la viceprimera ministra Inés María Chapman.

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Los apagones de entre 30 y 48 horas —los más prolongados del país— impiden el funcionamiento de las bombas de agua, lo que ha llevado a la multiplicación de pozos informales: de 20 a más de 40 entre octubre de 2025 y marzo de 2026, muchos excavados cerca de fosas sépticas. Las autoridades de salud ya habían pedido hervir y clorar el agua desde marzo ante la alerta sanitaria.

El brote en Matanzas no es un fenómeno aislado. Desde 2024, la hepatitis A ha golpeado a varias provincias cubanas: Cienfuegos superó los 5,000 infectados, Sancti Spíritus acumuló más de 1,080 casos, y recientemente los casos en Camagüey encendieron alarmas con testimonios de entre 30 y 40 positivos diarios.

Como medidas preventivas, especialistas del CPHEM anunciaron que durante mayo y junio se desarrollará la abatización del universo urbano, se realizará tratamiento adulticida y el territorio contará próximamente con 25 bazucas para fumigar a base de agua. Además, se asignaron cuatro nuevas ambulancias a la provincia.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, insistió en la necesidad de adoptar medidas tempranas ante la llegada de las lluvias y las altas temperaturas para evitar la reproducción del mosquito.

Al mismo tiempo, reconoció las limitaciones estructurales del sistema: enfatizó la necesidad de «trabajar ajustados al contexto actual, marcado por el déficit de combustible, sin descuidar el buen trato al paciente y la calidad en los diferentes servicios».

La reunión también evidenció otras carencias del sistema sanitario provincial: dificultades para transportar a los trabajadores de la salud hacia los centros asistenciales, necesidad de mejorar la alimentación en los hospitales y urgencia de garantizar la limpieza de los mismos, problemas que se arrastran en un territorio donde la crisis del agua y los apagones agravan la situación sanitaria desde hace meses.