Cubana celebra un hito en plena crisis eléctrica: logra congelar una «balita» con agua

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Una cubana se convirtió en protagonista involuntaria de las redes sociales tras publicar en Facebook la foto de una «balita» de agua congelada como su «primer logro de junio desbloqueado», acompañada del mensaje: «los invidosos dirán que es IA... pero nooo, con constancia, disciplina y paciencia pude tener un pomo con hielo, no te rindas».
La publicación acumuló casi 5,000 reacciones y cerca de 800 comentarios, convirtiéndose en un espejo humorístico y doloroso de la crisis eléctrica que padece Cuba, donde tener agua fría se ha transformado en un privilegio.
Ante la avalancha de escépticos que la acusaron de usar una imagen generada por inteligencia artificial o una foto de archivo, la autora fue contundente: la imagen es real, reciente y propia.
En tono de broma, explicó que puso el pomo a congelar «en junio del año pasado», aludiendo con ironía a lo difícil que resulta lograrlo con los apagones que azotan la isla.
Cuando alguien le sugirió que protegiera el hielo de la delincuencia, respondió con humor: «ya tomé mis precauciones gracias jiji».
Ante quienes insinuaron que contaba con paneles solares para mantener la electricidad, fue directa: «ojalá tuviera uno pero nooo».
La propia autora se sorprendió con la repercusión: «no a la venta, solo publiqué mi logro y no pensé que tantas personas reaccionarían así, me he quedado cojelada».
Los comentarios oscilaron entre la incredulidad, la envidia sana y el humor negro que caracteriza al cubano ante la adversidad.
«Amiga, yo tengo constancia, disciplina y paciencia, lo que no tengo es corriente, no he podido hacer uno», escribió Noemi Elizabeth Hernández Fabres.
«¿Hielo? ¿Qué es eso?», preguntó con sarcasmo Sandra Ro, mientras Paula Severino sentenció: «Eres millonaria», y Olga Lidia Trejo añadió: «Tienes un logro, eso es oro molido».
Yoandra Montaña Jorge preguntó incrédula: «¿Pero cómo lo lograste con solo dos o tres horas de corriente? ¿Dónde tú vives? ¿En reparto Plaza?»
Jimmy Romero Gómez bromeó con la paranoia del control estatal: «Ahora te investigarán la DSE, el DTI, los CDR y la UPC para ver de dónde lo sacaste».
El trasfondo de tanta risa amarga es la gravísima situación del sistema eléctrico cubano. Al 3 de junio, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,020 MW frente a una demanda de 2,570 MW, con un déficit proyectado de casi 1,900 MW en el horario pico.
En algunas zonas de La Habana los apagones superan las 20 y 22 horas diarias, y la empresa eléctrica de Holguín confirmó que sus residentes tendrían solo tres horas de electricidad al día.
Con tan poco tiempo de corriente, las neveras no logran enfriar y mucho menos congelar, lo que convierte un simple pomo de hielo en objeto de deseo colectivo.
Bårbara Battle lo resumió con precisión: «A mi nevera no le da tiempo ni a enfriarse. Felicidades».
Yunier Cisnero cerró con una pregunta que muchos se hacen: «Mi amor, ¿de qué circuito tú eres? Porque eso es misión imposible en el mío».
Fue Ainez Romero quien capturó el sentimiento general con una frase que lo dice todo: «El cubano es el único que se ríe de su desgracia, y qué desgracia la que se está pasando».
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la situación eléctrica en Cuba es tan crítica?
La crisis eléctrica en Cuba se debe a un déficit significativo entre la demanda de electricidad y la capacidad de generación. El sistema eléctrico cubano tiene una disponibilidad muy inferior a la demanda, con un déficit que ha alcanzado casi 1,900 MW en el horario pico. Este problema se ha visto agravado por la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, la salida de servicio de múltiples unidades y la insuficiencia de combustible. Además, la falta de inversiones en infraestructura y las sanciones económicas también contribuyen a esta situación.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la rutina diaria de los cubanos, impidiendo tareas básicas como cocinar, refrigerar alimentos y realizar actividades escolares o laborales. Muchas familias deben adaptarse a realizar todas sus actividades en las pocas horas de electricidad disponibles. La falta de electricidad también afecta la salud mental, generando niveles severos de estrés, ansiedad y depresión entre la población.
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¿Qué soluciones están considerando los cubanos ante la crisis eléctrica?
Ante la incapacidad del Estado para garantizar un suministro eléctrico estable, muchos cubanos recurren a soluciones solares privadas. Sin embargo, los costos de instalación de paneles solares resultan prohibitivos para la mayoría, dado que el precio puede equivaler a más de 20 años de salario promedio en la isla. Algunos también optan por baterías portátiles como respaldo durante los apagones, aunque estas soluciones también son costosas.
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¿Cómo afecta la crisis energética a las pequeñas empresas en Cuba?
La crisis energética ha paralizado muchas pequeñas empresas en Cuba, especialmente aquellas que dependen de la electricidad para producir bienes, como las reposterías. Los constantes apagones impiden mantener la producción y cumplir con los pedidos, lo que afecta gravemente el sustento de miles de familias que dependen de estos negocios para vivir.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.