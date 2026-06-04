«Cuando quiera me llama para fregarle el triciclo»: el agradecimiento de un joven que se volvió viral

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Un gesto sencillo de un triciclero habanero de 76 años volvió a conmover a miles de cubanos en redes sociales. Víctor Rodríguez, quien ya se había hecho viral en abril por ofrecer viajes gratis a embarazadas y madres con niños en Guanabacoa, La Habana, protagonizó una nueva historia que circula ampliamente en Facebook.

Todo ocurrió durante su recorrido habitual entre el semáforo de Guanabacoa, pasando por la loma de la Cotorra. Víctor llevaba ya a dos pasajeros y a una tercera persona con dos niños, que viajaba gratis según su política habitual, cuando un muchacho de unos 15 años, sudado y con ropa sucia y ajada, le hizo señas para que lo recogiera.

«Para el Mikito», le preguntó el joven, y subió.

Al llegar al destino, los pasajeros fueron bajando y pagando. El muchacho llevaba en la mano un billete de 100 pesos y otro de 50. Le entregó el de 100, pero Víctor tomó solo el de 50. El joven lo miró serio y le dio las gracias.

Lo que convirtió el momento en viral fue lo que ocurrió después. Mientras Víctor esperaba para recoger a la mamá de otro pasajero, el muchacho regresó y se le acercó.

«Usted no sabe cuánto me ayudó con su gesto. Yo vivo aquí», le dijo, señalando una casa cercana.

Y añadió: «Cuando quiera me llama para fregarle el triciclo».

«Tragué en seco porque me emociono, le pasé la mano por su cabeza y le di las gracias», relató Víctor en su publicación de Facebook, que cerró con tres palabras: «Sin más comentarios».

Esta es la segunda vez en 2026 que Víctor Rodríguez protagoniza una historia que sacude las redes sociales cubanas. En abril ya había llamado la atención al colocar en su triciclo un letrero que decía: «Mujer embarazada o con un niño pequeño viaja de gratis», un gesto que resonó profundamente en medio de la grave crisis de transporte que atraviesa la isla.

El propio Víctor explicó entonces su motivación: «Con mis 76 años me subí a esa rueda. Compré mi triciclo y algunas tardes más que otras, salgo a resolver en tramos cortos de Guanabacoa. Más que por un asunto económico, porque no sirvo para no hacer nada».

Sus gestos se inscriben en un patrón de solidaridad espontánea que contrasta con el colapso del transporte público en Cuba, donde los transportistas privados pueden cobrar hasta 500 pesos por trayectos cortos en La Habana y grupos vulnerables como embarazadas y niños enfrentan serias dificultades para movilizarse.

Otros tricicleros han protagonizado gestos similares en 2026: Yander Jiménez Tamayo, en Banes, Holguín, ofreció viajes gratuitos al hospital para enfermos y personal de salud, y propietarios de triciclos en Guantánamo hicieron lo propio durante la emergencia energética.

La comunidad cubana en línea ha respondido a estas historias con emotividad, viendo en ellas ejemplos de solidaridad que el régimen, incapaz de sostener los servicios básicos después de décadas de gestión fallida, jamás ha podido ofrecer.