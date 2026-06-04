Adelantan Cortes de Inmigración del 2030 a 2026: abogada recomienda verificar casos a diario

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo lanzó una alerta urgente durante una transmisión en vivo junto a la periodista Tania Costa: las Cortes de inmigración que estaban programadas para 2030 están siendo adelantadas masivamente a septiembre y noviembre de 2026, sin que, en algunos casos, las notificaciones lleguen a tiempo a los afectados.

«A las personas que tenían las Cortes quizás en el 2030 les estaban adelantando las Cortes para este mismo año y las personas pensaban que iban a tener tiempo para nombrar abogados. Ahora mismo les están poniendo fecha de Corte para dentro de un mismo mes, para el mes que viene, y las personas están desesperadas buscando abogado, buscando representación», advirtió Marcelo.

La abogada describió casos concretos que ilustran la magnitud del problema. «Otra cliente mía despertó esta mañana, a mí no me ha llegado la notificación del juez, pero ya en el sistema ya le aparece: tenía su corte final para el 2030 y se la pusieron para septiembre de este año», relató.

En otro caso, una persona recibió notificación un jueves para comparecer el miércoles siguiente, lo que obligó a Marcelo a viajar a Orlando en persona para solicitar una continuidad porque no le respondieron por escrito.

El propio juez Ayze de Miami —que no permite presentación por video— le ofreció a Marcelo como primera fecha disponible septiembre de 2026 y luego noviembre de 2026, cuando antes sus Cortes finales se programaban para 2028 o 2029.

Marcelo cree que detrás de este fenómeno «hay varios jueces nuevos aquí en Miami y entonces como estos jueces nuevos tienen el calendario flexible porque no tienen casos, no están arrastrando casos anteriores, los jueces que tenían el calendario más cargado están pasando estos casos para estos jueces nuevos y estos jueces están poniendo Cortes tan cerca como septiembre».

Este contexto coincide con el anuncio del EOIR el 20 de mayo sobre la incorporación de 77 nuevos jueces de inmigración y cinco temporales, la clase más grande en la historia de la agencia, elevando el total a casi 700 jueces.

Para los cubanos con I-220A, la situación es especialmente crítica. Muchos contaban con tiempo para que el BIA tomara decisiones favorables o para reunir más evidencias sobre las condiciones en Cuba. En febrero, un tribunal en Atlanta anuló decisiones de la BIA en casos de cubanas con I-220A y devolvió expedientes para nueva revisión, añadiendo más incertidumbre.

«Septiembre ya, cuando tú pensabas que tu Corte era el 2030, estabas tranquilo pensando que había tiempo que el BIA decidiera, que la I-220, sea considerada parole, pensando que podías conseguir más evidencias, artículos, condiciones del país, y de momento septiembre está aquí al doblar de la esquina», señaló Marcelo.

Este clima de urgencia también está siendo aprovechado por estafadores. La abogada advirtió sobre el aumento de estafas migratorias desde enero de 2025, cuando el miedo y la premura por regularizar la situación migratoria hacen que las personas caigan en engaños de quienes clonan cuentas de abogados reales en redes sociales.

Ante todo esto, Marcelo emitió un consejo concreto y urgente. «Todos los días yo le digo a la persona, al menos dos veces por semana o todos los días, verifica tu caso en el sistema EOIR de la Corte de inmigración, porque están adelantando las cortes y muchas veces las notificaciones no están llegando a tiempo».

La abogada fue especialmente enfática con quienes no tienen representación legal: «Si usted no tiene abogado, si te mandan una notificación de Corte para una Corte la semana que viene, puede que no te llegue la notificación en tiempo».