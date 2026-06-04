Tras el susto de 900 pasajeros, restablecen el tráfico ferroviario en Las Tunas

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El tránsito ferroviario en el tramo de la Línea Central afectado por el descarrilamiento del tren No. 12 Santiago de Cuba–La Habana quedó restablecido —con regulación de velocidad— la tarde del miércoles, luego de que unas 900 personas vivieran horas de angustia en las cercanías del poblado de Omaja, en Las Tunas.

El accidente ocurrió la noche del martes, a las 21:16 horas, en el kilómetro 669 de la vía férrea, en el municipio Majibacoa. Seis coches del convoy salieron de los rieles, aunque ninguno de los pasajeros ni tripulantes resultó lesionado.

Una brigada especializada de Camagüey trabajó durante toda la jornada del miércoles y la madrugada para reparar las traviesas dañadas y emplear una grúa que reincorporara los vagones a la vía.

Alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles, los seis coches quedaron de nuevo sobre los rieles, lo que permitió restablecer el tránsito con regulación de velocidad.

Cerca de las seis de la tarde, el tren y su tripulación pudieron continuar viaje hacia La Habana, según informó el medio provincial Tiempo21Cuba.

La evacuación de los cerca de 900 pasajeros concluyó a las diez de la mañana del miércoles, gracias al apoyo de empresas transportistas de Holguín y Las Tunas, así como de organismos e instituciones tuneras.

Desde la medianoche del martes, las máximas autoridades de la provincia y directivos del Ministerio de Transporte supervisaron el operativo de transbordo en ómnibus.

La gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, confirmó que «desde la madrugada del 3 de junio de 2026 iniciaron las operaciones de traslado», mientras que el delegado del Ministerio de Transporte, Reynaldo Reyes Silva, aseguró que «tanto pasajeros como tripulación recibieron atención continua».

Personal de salud del municipio de Majibacoa, con asesoramiento de la Dirección Provincial de Salud Pública, brindó atención médica permanente a los viajeros durante toda la emergencia.

Este jueves continuaban las labores para devolver plena vitalidad al tramo, con el objetivo de que el tránsito quedara completamente normalizado durante la jornada.

El incidente se suma a un patrón preocupante: Las Tunas ha sido escenario de al menos tres descarrilamientos en menos de dos años, incluyendo el de Bartle en octubre de 2025, cuando el tren No. 16 Holguín–La Habana descarriló con 577 pasajeros a bordo.

Las causas son estructurales: el 67% de las vías férreas cubanas requiere mantenimiento, se necesitan entre 60,000 y 80,000 traviesas de hormigón al año pero solo se financian unas 15,000, y apenas operan entre 12 y 14 locomotoras de gran porte de las 34 que necesita el sistema ferroviario.

Este jueves, el objetivo inmediato era que el tren Habana–Guantánamo, previsto para la una de la tarde, pudiera circular sin inconvenientes, al igual que los trenes de carga que transitan por ese tramo de la Línea Central.