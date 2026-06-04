Gritos de «¡Libertad!» en Holguín: Protesta popular llega hasta una estación de policía

Decenas de vecinos del poblado de Guatemala —también conocido como Preston—, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, salieron a las calles la noche del miércoles para protestar contra el gobierno cubano, los apagones y la falta de agua, de acuerdo con imágenes difundidas por el medio independiente CubaNet.

Los manifestantes marcharon tocando calderos y coreando consignas como «¡No aguantamos más! ¡Libertad!», «¿Hasta cuándo?», «¡Queremos corriente!» y «¡Queremos agua!».

La marcha recorrió las calles del poblado hasta llegar a la estación de policía local, donde la protesta continuó frente a la unidad.

La jornada del miércoles fue escenario de una ola de manifestaciones en toda Cuba, con cacerolazos reportados en La Habana en barrios como El Vedado, Centro Habana, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso y Playa, además de Placetas, en Villa Clara, y otras zonas de Holguín.

Esa misma noche, en San Lázaro, Centro Habana, manifestantes lograron hacer retroceder a la policía durante una protesta tras más de 20 horas sin electricidad.

Las manifestaciones coincidieron con el cumpleaños número 95 de Raúl Castro, quien junto a Díaz-Canel encabeza el régimen que lleva décadas sumiendo al país en una crisis estructural.

El trasfondo inmediato es una crisis eléctrica de proporciones históricas. El déficit de generación roza los 2,000 MW, con apenas 1,265 MW disponibles frente a una demanda de más de 3,150 MW en horario pico, lo que deja a algunas zonas más de 30 horas consecutivas sin luz.

El poblado de Guatemala no es ajeno a las protestas. En el mes de marzo, sus vecinos ya habían salido a las calles durante el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, que dejó a Mayarí hasta 51 horas sin electricidad.

Y en junio de 2023, el mismo poblado protagonizó protestas por falta de agua, el mismo reclamo que volvió a escucharse esta semana frente a la estación de policía.

El gobierno ha respondido a la ola de protestas de junio con despliegues policiales y cortes de internet en las zonas de mayor concentración de manifestantes.

Este jueves, las autoridades restablecieron la electricidad a vecinos de La Habana en medio de un fuerte despliegue policial, una respuesta que los cubanos ya conocen: apagar el fuego con corriente eléctrica mientras mantienen las calles vigiladas.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes del año anterior, y 1,245 en marzo, lo que refleja una escalada sostenida de la inconformidad popular ante 67 años de dictadura comunista.