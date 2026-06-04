Gritos de «¡Libertad!» en Holguín: Protesta popular llega hasta una estación de policía

Decenas de vecinos del poblado de Guatemala —también conocido como Preston—, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, salieron a las calles la noche del miércoles para protestar contra el gobierno cubano, los apagones y la falta de agua, de acuerdo con imágenes difundidas por el medio independiente CubaNet.
Los manifestantes marcharon tocando calderos y coreando consignas como «¡No aguantamos más! ¡Libertad!», «¿Hasta cuándo?», «¡Queremos corriente!» y «¡Queremos agua!».
La marcha recorrió las calles del poblado hasta llegar a la estación de policía local, donde la protesta continuó frente a la unidad.
La jornada del miércoles fue escenario de una ola de manifestaciones en toda Cuba, con cacerolazos reportados en La Habana en barrios como El Vedado, Centro Habana, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso y Playa, además de Placetas, en Villa Clara, y otras zonas de Holguín.
Esa misma noche, en San Lázaro, Centro Habana, manifestantes lograron hacer retroceder a la policía durante una protesta tras más de 20 horas sin electricidad.
Las manifestaciones coincidieron con el cumpleaños número 95 de Raúl Castro, quien junto a Díaz-Canel encabeza el régimen que lleva décadas sumiendo al país en una crisis estructural.
El trasfondo inmediato es una crisis eléctrica de proporciones históricas. El déficit de generación roza los 2,000 MW, con apenas 1,265 MW disponibles frente a una demanda de más de 3,150 MW en horario pico, lo que deja a algunas zonas más de 30 horas consecutivas sin luz.
El poblado de Guatemala no es ajeno a las protestas. En el mes de marzo, sus vecinos ya habían salido a las calles durante el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, que dejó a Mayarí hasta 51 horas sin electricidad.
Y en junio de 2023, el mismo poblado protagonizó protestas por falta de agua, el mismo reclamo que volvió a escucharse esta semana frente a la estación de policía.
El gobierno ha respondido a la ola de protestas de junio con despliegues policiales y cortes de internet en las zonas de mayor concentración de manifestantes.
Este jueves, las autoridades restablecieron la electricidad a vecinos de La Habana en medio de un fuerte despliegue policial, una respuesta que los cubanos ya conocen: apagar el fuego con corriente eléctrica mientras mantienen las calles vigiladas.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes del año anterior, y 1,245 en marzo, lo que refleja una escalada sostenida de la inconformidad popular ante 67 años de dictadura comunista.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Cuba y la crisis energética
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están produciendo protestas en Cuba recientemente?
Las protestas en Cuba han sido provocadas principalmente por la crisis energética que enfrenta el país, con apagones prolongados de hasta 30 horas consecutivas en algunas áreas. Esta situación ha generado un profundo descontento en la población, que además enfrenta la falta de agua y otros servicios básicos. La represión por parte del gobierno y los cortes de internet han intensificado el malestar social.
Publicidad
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas?
El gobierno cubano ha respondido a las protestas con despliegues policiales y cortes de internet, intentando controlar la difusión de imágenes y testimonios sobre las manifestaciones. Además, ha habido detenciones arbitrarias de manifestantes y una fuerte presencia policial en las calles para intentar disuadir nuevas protestas.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano enfrenta un déficit de generación que supera los 2,000 MW, lo que ha llevado a apagones masivos y prolongados en todo el país. La falta crónica de combustible, unido a una infraestructura obsoleta, ha empeorado la capacidad del sistema para satisfacer la demanda nacional, afectando gravemente la vida diaria de los cubanos.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis energética en otros servicios básicos en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha afectado gravemente el acceso a servicios esenciales como el agua potable, la atención médica y la conservación de alimentos. Los apagones prolongados han interrumpido el suministro de agua y han afectado el funcionamiento de hospitales y otras infraestructuras críticas, exacerbando la crisis humanitaria en la isla.
Publicidad
¿Cómo está reaccionando la comunidad internacional ante la situación en Cuba?
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación en Cuba, especialmente por la represión de las protestas y la crisis humanitaria resultante de los apagones y la falta de servicios básicos. Organizaciones de derechos humanos han documentado violaciones a las libertades civiles y han llamado al gobierno cubano a respetar los derechos de los manifestantes y a buscar soluciones a la crisis energética.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.