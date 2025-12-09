Sobrevivir en Cuba cuesta 50 mil pesos mensuales, advierte economista

Vídeos relacionados:
El economista cubano Javier Pérez Capdevila estimó que el costo de vida en la isla supera los 50 mil pesos mensuales, una cifra muy por encima del salario promedio estatal, que ronda apenas una fracción de ese monto.
Según publicó en su perfil de Facebook, el especialista compartió un cálculo personal y aproximado de los gastos que una persona necesita para cubrir las necesidades básicas de alimentación, aseo, medicinas, transporte y servicios.
Pérez aclaró que su análisis “no es una valoración oficial”, sino un ejercicio basado en su propia experiencia como ciudadano.
En su desglose, el economista calculó que solo la canasta básica de alimentos asciende a más de 37 mil pesos, incluyendo productos como arroz, frijoles, pollo, carne de cerdo, huevos, queso, aceite, leche y viandas.
A esa cifra se suman los costos de medicamentos —2.150 pesos—, aseo personal y del hogar —6.750 pesos—, servicios básicos —1.007 pesos— y transporte —1.300 pesos—, alcanzando un total estimado de 50.157 pesos cubanos al mes.
Pérez subrayó que este cálculo excluye otros gastos inevitables como vestuario, útiles escolares o recreación.
En su reflexión, añadió que el salario mínimo digno en Cuba debería oscilar entre 40.000 y 45.000 pesos, tomando como referencia el costo real de la vida.
“El debate sobre el salario mínimo no es solo técnico, sino ético: se trata de que el trabajo sostenga la vida con dignidad”, escribió el economista, quien llamó a un diálogo ciudadano honesto sobre la economía familiar cubana y las condiciones reales de subsistencia.
El economista realizó este análisis el cual publicó en diciembre de 2025. Sin embargo, un estudio del observatorio Food Monitor Program calculó en agosto el costo aproximado de una canasta básica alimentaria para dos adultos cubanos: 41,735 pesos en La Habana y 39 595 pesos en Cienfuegos, lo que equivale a más de seis salarios promedio actuales en el país.
Paralelamente, ese mismo mes, el régimen cubano anunció con bombos y platillos que el salario medio mensual en el país ascendió a 6,649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 16,4 % respecto al mismo período del año anterior.
