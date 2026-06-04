Cubano es detenido tras robar un celular y ser rastreado por GPS en Cancún

Un ciudadano cubano fue detenido durante la madrugada del miércoles tras presuntamente robar un teléfono celular en una farmacia de la avenida Yaxchilán, una de las zonas comerciales más transitadas de Cancún, y ser rastreado por la víctima mediante la función de geolocalización del dispositivo, según reportaron medios locales de Quintana Roo.

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso ingresó al establecimiento simulando ser un cliente y aprovechó un momento de distracción de los empleados para apoderarse del celular, abandonando el lugar sin levantar sospechas.

Tras el robo, abordó una unidad de transporte público de la empresa Playa Express con destino a Playa del Carmen.

Al percatarse del hurto, el propietario del dispositivo activó la función de geolocalización GPS y comenzó a rastrear su ubicación en tiempo real.

La señal indicó que el teléfono se desplazaba hacia el sur, en dirección a Playa del Carmen, lo que llevó a la víctima a seguir el rastro hasta el municipio de Puerto Morelos, ubicado a unos 38 kilómetros al sur de Cancún.

Allí, la víctima localizó al sospechoso a bordo de una unidad de Playa Express que se encontraba detenida momentáneamente, según confirmó el portal SIPSE.

La víctima solicitó al conductor que detuviera la marcha del vehículo y encaró directamente al sospechoso.

«Con apoyo de varios pasajeros, el sujeto fue sometido mientras la víctima solicitaba la presencia de las autoridades», informó De Peso Q. Roo.

Minutos después, elementos de la Policía Preventiva de Puerto Morelos llegaron al lugar y procedieron con la detención formal del individuo.

El responsable fue trasladado en patrulla a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

La víctima fue exhortada a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común para continuar con el proceso legal.

Este incidente se suma a una serie de detenciones de ciudadanos cubanos en Cancún en días recientes. El pasado lunes, la policía detuvo a dos cubanos con una motocicleta con serie alterada, y ese mismo miércoles otros dos cubanos fueron arrestados por su presunta participación en una pelea viral.

Semanas antes, el 26 de mayo, un cubano identificado como Yoanki «N», de 36 años, fue detenido por presunto robo en una notaría de la ciudad, con aseguramiento de mochila, barra metálica y dinero en efectivo.

En abril, vecinos de la Supermanzana 23 protestaron frente al ayuntamiento de Benito Juárez denunciando al menos diez incidentes mensuales de agresiones y robos en varias supermanzanas del municipio.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las diligencias y se integren los elementos de prueba al caso.