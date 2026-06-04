Gobierno de Quintana Roo llama a no tomar represalias contra cubanos tras incidentes en Cancún y Puerto Morelos

El gobierno de Quintana Roo salió a fijar su postura oficial tras una serie de incidentes que involucraron a ciudadanos cubanos en Cancún y Puerto Morelos y que escalaron en tensión vecinal durante las últimas semanas.

La secretaria de Gobierno del estado, María Cristina Torres Gómez, convocó a la integración comunitaria y rechazó de forma explícita que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, en un mensaje dirigido tanto a los vecinos mexicanos como a las instituciones involucradas, de acuerdo con medios locales.

El detonante más reciente fue un altercado ocurrido el 28 de mayo en la Supermanzana 23 de Cancún cuando un ciudadano mexicano denunció haber sido mordido por un perro sin correa y luego agredido por el presunto dueño, identificado como cubano.

El video se viralizó, convocó a unas 200 personas frente a la vivienda del cubano, hubo lanzamiento de piedras y botellas con daños materiales, y se requirió el despliegue de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y antimotines.

Paralelamente, el 25 de mayo, la Fiscalía de Quintana Roo detuvo en Puerto Morelos a dos cubanos —Alexander «N» y Andys Luis «N»— acusados de lesiones y amenazas contra una mujer mayor y su hijo en el fraccionamiento Villas Morelos, en un conflicto por límites de propiedad.

Ante ambos casos, Torres Gómez fue contundente: «No hay razón para que ninguna persona tome o busque tomar en su propia mano la aplicación de la norma. La autoridad siempre va a estar ahí de manera puntual, como fue ese día, para evitar una circunstancia mayor, y no hay que llegar a esos extremos».

La funcionaria reveló además que el gobierno estatal ya tenía identificada la Supermanzana 23 como zona de atención prioritaria desde unos 15 días antes del incidente viral, con reuniones interdisciplinarias en marcha entre distintas dependencias y los vecinos de la colonia.

«Hemos estado teniendo reuniones interdisciplinarias, todas las autoridades con ellos, con los vecinos. Hemos buscado la mejor comunión entre los residentes, no residentes de origen extranjero y las y los mexicanos que viven en la colonia», afirmó.

La estrategia interinstitucional involucra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección para la Prevención del Delito.

Torres Gómez anunció que el gobierno estatal buscará incorporar al Consulado de Cuba a las mesas interinstitucionales ya en marcha, con el objetivo de contar con un enlace diplomático que contribuya a la convivencia ordenada.

Sobre una posible orden de aprehensión en Estados Unidos contra el cubano involucrado en el incidente de la SM-23, la secretaria aclaró que hasta ese momento no tenían información al respecto, aunque subrayó que es obligación de las autoridades revisar la situación jurídica de cualquier persona detenida por faltas administrativas.

Ante la pregunta de si el enojo social podría confundirse con xenofobia, Torres Gómez rechazó la generalización: «Nunca estigmaticemos a una persona de una nacionalidad por las conductas individuales que pudieran tener cualquiera, incluyendo mexicanos».

Ese llamado cobra peso ante lo que documenta la organización civil CISVAC, que desde inicios de 2026 crece la discriminación hacia cubanos en Cancún, con dificultades para encontrar empleo, negativa a rentarles viviendas e incluso carteles con mensajes como «no se aceptan cubanos».

El flujo migratorio de fondo explica en parte la tensión acumulada. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, casi 13,000 migrantes de terceros países fueron deportados desde Estados Unidos hacia México, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 casos.

«El llamado que hemos hecho es a la integración, que nadie busque venganza o justicia por mano propia. Siempre hay que procurar el diálogo y se ha logrado con casos registrados en Puerto Morelos», concluyó Torres Gómez.