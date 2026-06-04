Tras invertir 465 millones de euros, empresas españolas reducen su presencia en Cuba

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Las empresas españolas han iniciado un repliegue acelerado y sin precedentes en Cuba, presionadas por las sanciones secundarias de la administración Trump contra GAESA, el conglomerado militar que controla cerca de la mitad de la economía cubana.

Según datos del ICEX recogidos por la agencia EFE, la inversión española acumulada en la isla entre 1993 y 2024 asciende a 465 millones de euros (541 millones de dólares), concentrada principalmente en el sector hotelero.

El detonante fue la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que dispuso sanciones secundarias para empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA y fijó el 5 de junio como fecha límite para deshacer esos lazos, bajo pena de quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.

En Cuba hay aprobados más de 100 contratos de administración gestionados por unas veinte cadenas extranjeras, más de 70 de ellos con firmas españolas -Meliá, Iberostar, Valentín, Blau, Roc, Barceló o Axel-, que en total gestionan unas 30,000 habitaciones.

Meliá Hotels International fue la primera en actuar: el miércoles anunció que dejaba de operar y comercializar «de forma inmediata» 15 de sus 35 hoteles en Cuba, alegando «circunstancias sobrevenidas ajenas» ligadas al «contexto geopolítico social, legal y económico».

La cadena mallorquina había registrado pérdidas de cuatro millones de euros en su operación cubana en 2024, con una ocupación media del 34,1 % en el primer trimestre de 2026.

En su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Meliá señaló que «la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo la República de Cuba».

Iberostar, por su parte, dejó de operar 12 hoteles desde el 1 de junio -todos vinculados a Gaviota/GAESA-, manteniendo seis establecimientos ligados a Cubanacán y Gran Caribe, en lo que la cadena describió como una decisión para «adaptarse al entorno regulatorio global».

A estas salidas se sumaron la canadiense Blue Diamond Resorts, que abandonó 62 hoteles con más de 12,900 habitaciones con efecto desde el 30 de mayo, y la indonesia Archipelago International, que retiró su operación de seis hoteles bajo la marca Aston.

Las cuatro mayores operadoras hoteleras de la Isla han reducido o eliminado su presencia en menos de una semana.

El repliegue no se limita al sector hotelero. Iberia suspendió su ruta Madrid-La Habana el 1 de junio, y World2Fly operó su último vuelo el 20 de mayo, dejando a Air Europa como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba.

En el ámbito financiero, el Banco Sabadell y Alto Cedro -entidad vinculada a la familia Botín- también preparan su retirada.

El impacto sobre el turismo cubano es devastador. Desde su récord histórico de 4,7 millones de visitantes en 2018, recibió apenas 1,8 millones en 2025, el mínimo desde 2002.

Entre enero y abril de 2026, el turismo en Cuba se desplomó un 55,8 % respecto al mismo período de 2025, con solo 328,608 visitantes internacionales.

Las exportaciones españolas a Cuba también acusan la tendencia: cayeron un 15 % en 2025 hasta los 682 millones de euros, representando apenas el 0,18 % del total exportado por España ese año.

España concentra el 55 % del intercambio comercial entre la Unión Europea y Cuba, lo que convierte este repliegue en un golpe de enorme magnitud para la economía de la Isla.

El régimen cubano respondió el 2 de junio con un comunicado en el diario oficial Granma, calificando las sanciones de «calumnia de Estado» y escalada «desproporcionada y peligrosa», y defendiendo a GAESA como financiador de hospitales y viviendas.

Las autoridades de la dictadura, sin embargo, no ofrecieron ninguna solución concreta ante el éxodo empresarial que amenaza con agravar aún más la crisis energética y el colapso del turismo en el país.