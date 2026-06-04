Periodista cubano Yosmany Mayeta revela lo que le pasaría si lo deportan a la Isla

El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada no duda en su respuesta cuando le preguntan si se le pasa por la cabeza ser deportado: afirma que lo esperarían directamente en el aeropuerto y lo llevarían a prisión.

«Si me deportan, estoy seguro que lo primero es que me esperarían en el aeropuerto Antonio Maceo en Santiago de Cuba, o en la capital por donde entrara, y me llevarían a prisión», declaró Mayeta en una entrevista para CiberCuba, en la que abordó su crítica situación migratoria en Estados Unidos.

Mayeta, miembro de la UNPACU desde 2011, explica que el régimen no le perdonaría su activismo.

«Es muy difícil, porque yo he sido una voz para los cubanos de dentro de la Isla transmitiendo su realidad a diario y también un látigo, aunque disculpe la falta de modestia, de serlo a la secretaria del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia», dijo.

El reportero es categórico sobre las consecuencias de su regreso: «Ellos que están aún en el poder, aunque les queda poco, no lo perdonan».

Lo que más teme Mayeta no es solo la prisión, sino lo que le ocurriría dentro de ella.

«Saldría como los recientes prisioneros políticos, que parece que han salido de campos de concentración... son esqueletos, son calaveras», advierte, señalando además, que él padece una condición de salud preexistente que se deterioraría en el encierro.

En sus propias palabras, el destino que le aguarda en Cuba sería uno solo: «Desaparecer por completo mi voz dentro de una cárcel, para que no siga siendo ese látigo contra el régimen».

En la entrevista, Mayeta también repasa la gestión de los sucesivos secretarios del Partido Comunista en Santiago de Cuba y defiende que su crítica no es personal contra Beatriz Johnson Urrutia, sino contra toda una cadena de dirigentes que han sumido a la ciudad en la miseria.

Sobre Misael Enamorado, su predecesor en el cargo, Mayeta recuerda que vivió en Estados Unidos intentando obtener la residencia y fue expuesto públicamente por periodistas y congresistas antes de regresar a Cuba en abril de 2025.

De Lázaro Expósito, quien lo precedió, dice que «aparentó una mejoría: te dejaba abrir un restaurante pero te cerraban otros lugares, te vendía un poco más de helado... pero sin embargo, Santiago de Cuba seguía en la miseria».

Mayeta llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1 obtenida gracias a una beca por su labor periodística, pero esa visa es incompatible con la Ley de Ajuste Cubano sin un perdón del Departamento de Estado que aún no ha recibido.

Su solicitud de residencia permanente fue rechazada y tiene una corte migratoria decisiva en julio, donde una deportación equivaldría a una condena segura en Cuba.

Tras la visibilización de su caso, los abogados Liudmila Marcelo y Willy Allen se ofrecieron a revisar su situación migratoria gratuitamente, una señal de que aún hay margen para explorar opciones legales antes de que el tribunal emita su fallo.