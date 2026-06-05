Rusia y Cuba anuncian alianza para desarrollar vacunas contra el cáncer

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Rusia y Cuba firmaron este jueves un memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer, según anunció el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko durante el diálogo empresarial Rusia-Cuba celebrado en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026).

«El año pasado, Rusia suministró a Cuba seis toneladas de sustancias para la producción de medicamentos, y hoy firmaremos un memorando de entendimiento sobre el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer», declaró el funcionario ante los participantes del foro.

El acuerdo conecta dos tradiciones biotecnológicas con desarrollos propios en oncología.

Por el lado ruso, la Agencia Federal Médico-Biológica, dirigida por Veronika Skvortsova, trabaja en tres líneas de vacunas: la peptídica personalizada Oncopept, la de ARNm NeoOncovac —dirigida contra el melanoma— y la basada en virus oncolíticos EnteroMix.

Oncopept, la más avanzada, se encuentra en ensayos clínicos con más de 40 pacientes. Tras solo cuatro inyecciones, los primeros participantes comenzaron a observar una reducción en el tamaño del tumor, aunque los resultados formales no estarán disponibles hasta dentro de aproximadamente un mes.

Skvortsova explicó el mecanismo de acción de estas vacunas personalizadas: «En esencia, estamos utilizando el sistema inmunitario para destruir las células tumorales malignas, y luego estas son eliminadas del organismo como en cualquier reacción inmunitaria. Las células sanas no se ven afectadas».

La científica añadió que la inteligencia artificial juega un papel clave en la identificación de mutaciones genómicas —los llamados neoantígenos— para personalizar cada vacuna según el tumor del paciente.

Cuba, por su parte, cuenta con una larga trayectoria en inmunoterapia oncológica que incluye la CIMAvax-EGF para cáncer de pulmón y el reciente HEBERSaVax, candidato vacunal ganador del Premio a la Innovación Tecnológica-2025 de Cuba, que mostró una mediana de supervivencia global de 32,82 meses en ensayos con pacientes de cáncer de ovario avanzado.

El memorando oncológico se enmarca en una agenda bilateral que Rusia amplía pese a la presión de Washington, con Moscú comprometiendo inversiones crecientes en la isla mientras el régimen de Díaz-Canel atraviesa su peor crisis energética en décadas.

En el mismo foro, el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga ofreció a empresas rusas oportunidades de inversión en energía, refinerías, turismo, transporte, minería y biofarmacéutica, asegurando que Cuba es «el país de América Latina y el Caribe donde las empresas rusas puedan desarrollar de manera plena y con total confianza sus actividades».

Chernishenko anunció además que unas 90 empresas rusas están interesadas en exportar a Cuba productos cárnicos, lácteos y pesqueros, que Rusia incrementó sus importaciones desde la isla un 20% en 2025, y que se transferirán 50 vehículos de la marca Moskvich para el parque de taxis de La Habana.

Este acuerdo se produce meses después de que la XXIII Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana autorizara a empresas rusas a operar instalaciones industriales en Cuba por primera vez, con inversiones bilaterales acordadas que superan los 1,000 millones de dólares.

«A pesar de la presión externa, las empresas rusas siguen ampliando su presencia en Cuba y están dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo», afirmó Chernishenko, quien también estudia explotar yacimientos de níquel y cobalto en la isla como parte de la expansión de la presencia rusa en el Caribe.