Régimen cubano autoriza a empresas rusas operar instalaciones industriales en la isla

Encuentro entre Miguel Díaz-Canel y Serguéi Ryabkov Foto © X/@PresidenciaCuba

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El régimen cubano autorizó a empresas rusas la gestión de instalaciones industriales en Cuba, una medida acordada en la XXIII Comisión Intergubernamental ruso-cubana celebrada el 1 de abril en San Petersburgo, en el marco de una estrategia para intentar reactivar una economía al borde del colapso.

La decisión se conoció el viernes, un día después de que Miguel Díaz-Canel recibiera en el Palacio de la Revolución al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, en el contexto de las Consultas Intercancillerías entre ambos países celebradas los días ocho y nueve de abril en La Habana.

Ryabkov fue categórico durante el encuentro: Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba. Entendemos perfectamente la complejidad del momento por el cual atraviesa el país, y estamos al lado de ustedes".

El viceministro ruso de Industria y Comercio, Román Chekushev, subrayó que la iniciativa de permitir a empresas rusas operar instalaciones industriales en la isla busca incrementar el atractivo de Cuba como destino de inversión y abrir nuevas oportunidades para la cooperación empresarial.

Entre los proyectos concretos figura el ensamblaje de vehículos GAZ y UAZ en Cuba.

La comisión intergubernamental, copresidida por el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga y el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko, también incluyó planes de inversión bilateral superiores a 1,000 millones de dólares, en cumplimiento de acuerdos alcanzados entre Putin y Díaz-Canel.

El trasfondo de estos acuerdos es la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas.

El país ha sufrido al menos cuatro apagones totales del sistema eléctrico nacional, y el apagón más reciente dejó sin electricidad a los 11 millones de habitantes de la isla.

Díaz-Canel reconoció ante Ryabkov que el combustible enviado recientemente por Rusia fue el primero y el único combustible que hemos recibido en cuatro meses.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las conversaciones con Ryabkov como una señal fuerte, tanto en la Federación de Rusia como en la comunidad internacional.