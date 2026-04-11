Régimen cubano autoriza a empresas rusas operar instalaciones industriales en la isla

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El régimen cubano autorizó a empresas rusas la gestión de instalaciones industriales en Cuba, una medida acordada en la XXIII Comisión Intergubernamental ruso-cubana celebrada el 1 de abril en San Petersburgo, en el marco de una estrategia para intentar reactivar una economía al borde del colapso.
La decisión se conoció el viernes, un día después de que Miguel Díaz-Canel recibiera en el Palacio de la Revolución al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, en el contexto de las Consultas Intercancillerías entre ambos países celebradas los días ocho y nueve de abril en La Habana.
Ryabkov fue categórico durante el encuentro: Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba. Entendemos perfectamente la complejidad del momento por el cual atraviesa el país, y estamos al lado de ustedes".
El viceministro ruso de Industria y Comercio, Román Chekushev, subrayó que la iniciativa de permitir a empresas rusas operar instalaciones industriales en la isla busca incrementar el atractivo de Cuba como destino de inversión y abrir nuevas oportunidades para la cooperación empresarial.
Entre los proyectos concretos figura el ensamblaje de vehículos GAZ y UAZ en Cuba.
La comisión intergubernamental, copresidida por el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga y el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko, también incluyó planes de inversión bilateral superiores a 1,000 millones de dólares, en cumplimiento de acuerdos alcanzados entre Putin y Díaz-Canel.
El trasfondo de estos acuerdos es la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas.
El país ha sufrido al menos cuatro apagones totales del sistema eléctrico nacional, y el apagón más reciente dejó sin electricidad a los 11 millones de habitantes de la isla.
Díaz-Canel reconoció ante Ryabkov que el combustible enviado recientemente por Rusia fue el primero y el único combustible que hemos recibido en cuatro meses.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las conversaciones con Ryabkov como una señal fuerte, tanto en la Federación de Rusia como en la comunidad internacional.
Preguntas Frecuentes sobre la Colaboración entre Cuba y Rusia en el Ámbito Industrial y Energético
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha autorizado el régimen cubano a empresas rusas a operar instalaciones industriales en la isla?
El régimen cubano ha autorizado esta medida como parte de una estrategia para intentar reactivar una economía al borde del colapso. Esta decisión se enmarca en la XXIII Comisión Intergubernamental ruso-cubana y busca incrementar el atractivo de Cuba como destino de inversión y abrir nuevas oportunidades para la cooperación empresarial.
¿Qué proyectos específicos están contemplados en el acuerdo entre Cuba y Rusia?
Entre los proyectos concretos que se contemplan en el acuerdo se incluye el ensamblaje de vehículos GAZ y UAZ en Cuba. Además, se han acordado planes de inversión bilateral que superan los 1,000 millones de dólares, en cumplimiento de acuerdos alcanzados entre Putin y Díaz-Canel.
¿Cómo ha afectado la crisis energética a Cuba y qué papel juega Rusia en este contexto?
La crisis energética en Cuba ha resultado en al menos cuatro apagones totales del sistema eléctrico nacional, afectando gravemente a la población. Rusia ha enviado combustible a Cuba como un alivio temporal, lo que ha sido el único suministro recibido en cuatro meses. Este apoyo es crucial, dado que Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita y depende de suministros externos para cubrir su demanda diaria.
¿Cuál es la situación actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en el contexto de esta crisis?
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están marcadas por tensiones, especialmente debido a las sanciones estadounidenses que limitan el acceso de Cuba a recursos energéticos. El gobierno cubano ha mantenido conversaciones con la administración de Donald Trump, pero enfrenta una fuerte presión para realizar cambios económicos y políticos. En este contexto, la búsqueda de inversiones y apoyo por parte de Rusia se ha intensificado para afrontar la crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.