Marco Rubio: «La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio»

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves la designación de cinco entidades cubanas bajo las autoridades sancionadoras establecidas por la Orden Ejecutiva sobre Cuba del presidente Donald Trump, advirtiendo que la administración no tolerará más regímenes marxistas radicales en el hemisferio occidental.

«Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical. El régimen en La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado movimientos marxistas violentos en todo nuestro hemisferio y más allá», declaró Rubio en su cuenta oficial.

«Hoy apuntamos a la red que habilita y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba», agregó.

«La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de EE.UU. y llevar a cabo operaciones de influencia para exportar su venenosa y malvada 'revolución' a nuestro país y al mundo», concluyó Rubio.

Las cinco entidades designadas son: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Amistur Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y Minera La Victoria S.A.

El MINFAR es la estructura militar que controla el conglomerado empresarial GAESA, ya sancionado el 7 de mayo junto a su presidenta ejecutiva, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

El ICAP, presidido por Fernando González Llort —exintegrante de los llamados «Cinco Héroes»—, es señalado como el brazo de diplomacia de influencia del régimen con aliados como Siria, Irán y Rusia.

Los CDR, bajo la coordinación de Gerardo Hernández —otro exagente del Estado—, son identificados como instrumentos de vigilancia y represión vecinal, especialmente activos tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Rubio advirtió que cualquier banco extranjero o empresa que preste servicios a estas entidades debe congelar esas actividades de inmediato. «Cualquiera que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado él mismo», subrayó.

Esta es la tercera oleada de sanciones en menos de un mes. El 18 de mayo, Washington sancionó a 11 altos funcionarios y tres entidades, incluyendo la Dirección de Inteligencia, el MININT y la Policía Nacional Revolucionaria.

El mismo jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro añadió a la lista de Nacionales Especialmente Designados a Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza, junto a Alejandro Castro Espín, Manuel Anido Cuesta y Raúl Alejandro Castro Calis. Es la primera vez que Díaz-Canel y Cuesta Peraza aparecen directamente en esa lista.

Las nuevas designaciones llegan un día después de que varias cadenas hoteleras internacionales —Blue Diamond Resorts, Iberostar, Meliá y Aston— comenzaran a abandonar Cuba ante la presión de las sanciones, y coinciden con el vencimiento del plazo fijado para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA.

El impacto acumulado desde enero de 2026 es severo: apagones de hasta 25 horas diarias, una caída del PIB proyectada entre 6,5% y 7,2% para este año según The Economist Intelligence Unit, y más de 240 sanciones aplicadas contra el régimen.