Economista Elías Amor: «Hay que eliminar a Gaesa para salvar Cuba»

El economista Elías Amor lanzó una tesis contundente en una entrevista con Tania Costa. El conglomerado militar Gaesa debe ser eliminado para que la economía cubana pueda recuperarse.

«Hay que remover a Gaesa del puesto en el que está, hay que eliminarla y dejar que de nuevo la economía cubana vuelva a estar integrada y abierta», afirmó el economista.

El análisis de Amor se produce días después de que el régimen defendiera públicamente a Gaesa por primera vez, con una nota publicada el 2 de junio en Granma titulada «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado», en la que negó que el conglomerado sea una «estructura opaca o paralela al Estado cubano».

La entrevistadora lamentó que «todo lo que hizo Gaesa en 30 años entra en un párrafo del Granma», dijo. Por su parte, Elías Amor está de acuerdo en que «esa nota de prensa está hecha deprisa y corriendo».

Uno de los puntos más reveladores del análisis fue la ausencia de la palabra «hospital» en esa nota oficial. El régimen siempre argumentó que el dinero retenido a los médicos cubanos en misiones en el exterior se reinvertía en hospitales, pero esa justificación no apareció en ningún momento del comunicado. Amor confirmó que Gaesa controlaba también esos fondos: «Sí, claro», respondió al ser preguntado por ello.

Para el economista, el problema central es que Gaesa actúa como un muro que bloquea el flujo de divisas hacia el resto de la economía cubana.

«Señores, porque está Gaesa en el medio impidiendo que el dinero que vende la economía cubana en el exterior pase otra vez a los sectores de la economía cubana», explicó.

Amor describió a los beneficiarios del conglomerado con una imagen cruda: «Presumimos que debe de ser gente muy próxima al poder político que gobierna Cuba. Y esa gente no quiere soltar esa pieza de carne que tiene cogida. Son como auténticos perros hambrientos y no quieren cederla».

Esa concentración de recursos, según el economista, condena al resto del tejido productivo cubano. «Esa cantidad de carne es la que hace que la otra parte de la economía cubana, la parte vamos a llamarle pobre, no tenga el reconocimiento y la capacidad que debería de tener».

El análisis se enmarca en un momento de salida masiva de cadenas hoteleras de Cuba: Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles a partir del 1 de junio, y Meliá anunció el cese en 15 hoteles el 3 de junio. Amor sostiene que estas salidas no responden al ultimátum de la administración Trump, sino al colapso del turismo cubano, con una caída del 50% en el primer cuatrimestre de 2026 y tasas de ocupación hotelera que no superan el 10%.

Amor también señaló el lenguaje que el régimen eligió en su declaración. En lugar de hablar como «el gobierno de Cuba», usó el término «revolución». Para el economista, esa elección no es casual: «¿Cuándo lo utilizan? Cuando se ven amenazados como el jabalí herido».

Mientras Gaesa permanezca en su posición, concluye Amor, Cuba no podrá vender a nivel mundial ni acceder a los mercados financieros internacionales, y la economía del país seguirá dividida entre una élite militar opaca y un sector productivo sin recursos ni futuro.