Armando Valladares: «Ningún comunista participará en la transición de Cuba»

El ex preso político cubano Armando Valladares rechazó de manera categórica que "ningún comunista" pueda participar en la transición de la isla, y aclaró que los «tecnócratas» mencionados por el secretario de Estado Marco Rubio en la Cámara de Representantes son los cubanos del exilio, no funcionarios del gobierno de La Habana.

Las declaraciones se producen un día después de que Rubio afirmara ante el Comité de Relaciones Exteriores que Cuba cuenta con «tecnócratas» listos para negociar un cambio de gobierno, citando como modelos de transición a Polonia y la República Checa, declaraciones que generaron controversia en el exilio.

«Los tecnócratas somos los que estamos del lado de acá», afirmó Valladares en una entrevista con Tania Costa, descartando que esa figura pueda aplicarse a nadie dentro del aparato del régimen.

El ex prisionero, que pasó 22 años en cárceles cubanas, fue contundente: «No hay ninguna manera de que los que han sostenido y mantenido la injusticia vayan ahora a garantizar la justicia».

Valladares argumentó que se trata de un problema de principio: ninguna persona que haya formado parte del gobierno, directa o indirectamente, podrá tener lugar en la transición. «¿Cómo vamos a permitir que los que destruyeron el país participen ahora en la construcción?», preguntó.

El ex preso político diferenció con claridad entre el régimen y el pueblo: «Hay miles y miles de cubanos en Cuba que no estuvieron en el gobierno y no participaron en ninguno de esos eventos», señaló, subrayando que el rechazo apunta exclusivamente a quienes sostuvieron la dictadura durante casi siete décadas.

En la misma línea, Valladares calificó las constituciones cubanas de 1976 y 1999 de absolutamente inválidas. «Eso nunca fue propuesto, no hubo una asamblea constituyente, no votó el pueblo libremente porque el pueblo estaba bajo una dictadura. Eso no tiene validez, absolutamente ninguna», declaró.

En su lugar, defendió la Constitución de 1940 como marco legítimo para la transición, argumentando que nunca fue derogada formalmente y que reúne todos los requisitos para ser aplicada de inmediato.

Valladares también extendió su rechazo a la participación de observadores de la Organización de las Naciones Unidas en cualquier proceso de transición. «No vamos a aceptar, y eso es de manera rotunda, invitar a observadores de la ONU», sentenció.

Su argumento fue moral e histórico. «Las Naciones Unidas desde siempre apoyaron la dictadura de Fidel Castro. Nunca jamás le preguntaron por las libertades, por los presos políticos, por las estructuras».

Y añadió: «Esa gente moralmente no tienen principio, no tienen absolutamente nada que hacer, porque cuando pudieron hacerlo no lo hicieron».

El ex preso político destacó además el papel del empresario cubano Héctor Lanz, quien logró reunir por primera vez a todas las organizaciones más importantes del exilio en torno a la Constitución de 1940 sin una sola discrepancia.

«Es la primera vez que he estado en una conferencia donde estaban las presentaciones más importantes del exilio, donde no hubo una sola discrepancia», afirmó Valladares.

Según el ex prisionero, lo primero que se declarará en la transición es que el Partido Comunista será considerado ilegal por los crímenes cometidos durante décadas de dictadura.