Prohíben drones en el Mundial de la FIFA: infractores enfrentarían multas y cargos penales

Uso de drones en eventos del Mundial de la FIFA podría acarrear multas y cargos penales

La Policía de Miami publicó este jueves una advertencia oficial en redes sociales dirigida a aficionados del Mundial FIFA 2026: volar drones en cualquier evento del torneo está estrictamente prohibido y puede acarrear multas de hasta 100,000 dólares, cargos penales federales y la confiscación inmediata del aparato.

El aviso recuerda que las restricciones de la Administración Federal de Aviación están vigentes en todos los recintos del Mundial y en ubicaciones oficiales del evento, incluyendo el FIFA FanFest de Bayfront Park en Miami.

«Todos los eventos de la FIFA, incluido el FIFA FanFest, son considerados Zona Sin Drones. Si te sorprenden volando un dron, podrías enfrentar sanciones severas, incluyendo multas de más de 100,000 dólares, encarcelamiento y la confiscación de tu dron», advirtió un oficial de la Policía de Miami en un video publicado junto al mensaje.

Las zonas de exclusión aérea cubren un radio de tres millas náuticas alrededor de los estadios, hasta 3,000 pies sobre el nivel del suelo, durante las ventanas activas de cada partido.

Las Restricciones Temporales de Vuelo se publican entre tres y cinco días antes de cada evento y anulan cualquier autorización previa, incluso licencias profesionales de piloto remoto.

Las sanciones son de dos tipos: multas civiles de hasta 75,000 dólares por violación y multas penales de hasta 100,000 dólares, además de posible arresto inmediato.

Brett Skiles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami, precisó en mayo que las consecuencias «incluyen sanciones civiles, multas de hasta 100,000 dólares, hasta un año de prisión y la confiscación de su dron».

La Policía de Miami señaló que el enfoque de seguridad será «multicapa» e incluirá confiscación de drones directamente en el lugar del evento.

Para hacer cumplir las restricciones, las autoridades han desplegado radar, cámaras ópticas e infrarrojas, antenas fijas de detección, receptores de radiofrecuencia portátiles y software de inteligencia artificial como DedroneTracker.

Andrew Bailey, subdirector del FBI, fue categórico: «Detectaremos y neutralizaremos toda actividad de drones no autorizada que amenace los partidos y los eventos del Fan Festival».

La inversión en seguridad refleja la magnitud del evento. Florida aprobó 16 millones de dólares para equipar al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida con tecnología de detección de drones, como parte de una inversión estatal en seguridad que supera los 80 millones de dólares.

A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional destinó 500 millones de dólares a sistemas anti-drones para el torneo.

El antecedente que motiva estas medidas es el caos vivido en la final de la Copa América 2024 en el mismo Hard Rock Stadium, cuando miles de aficionados sin entrada forzaron los accesos y provocaron un retraso de más de una hora en el inicio del partido entre Argentina y Colombia, con 27 arrestados y 55 expulsados.

Quien vea a alguien volando un dron en cualquier evento debe llamar al 911, alertar a un agente presente o marcar el 1-800-CALL-FBI.

Miami albergará siete partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, del 15 de junio al 18 de julio, incluyendo el partido por el tercer y cuarto puesto.

«Los animamos a disfrutar del torneo, pero, por favor, dejen sus drones en casa», resumió Adam Stahl, administrador adjunto de la Administración de Seguridad en el Transporte.