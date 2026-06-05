Armando Valladares: "Los tecnócratas para la transición en Cuba no están necesariamente dentro de la isla"

El ex preso político cubano Armando Valladares comentó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre la existencia de tecnócratas dispuestos a colaborar en una transición política en Cuba, aclarando que Rubio no afirmó exactamente que esos tecnócratas estén dentro de la isla.

Rubio había declarado ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense que en Cuba existen personas que entienden que el sistema actual no es sostenible y que Washington podría trabajar con ellas para facilitar un cambio político, aunque reconoció que esas personas no tendrían el poder para actuar por sí solas.

Valladares, en entrevista con Tania Costa, subrayó el impacto de esas palabras en la comunidad del exilio: «Eso es algo aquí que en este momento en el exilio, esta en el 100% de todas las conversaciones, de todas las especulaciones».

Sin embargo, el ex prisionero hizo una lectura más amplia de las declaraciones de Rubio. «Lo que dijo Marco Rubio exactamente no es que hay tecnócratas dentro de Cuba».

Más allá del debate sobre las palabras del secretario de Estado, Valladares señaló que el hecho más relevante del momento es la emergencia de un nuevo liderazgo en el exilio cubano en torno a la Constitución de 1940 como base para la transición.

Ese liderazgo lo encarna el empresario Héctor Lanz, a quien Valladares describió elogió: «Los líderes no se fabrican, surgen de pronto cuando hay una circunstancia».

Según Valladares, Lanz logró algo sin precedentes: reunir a todas las organizaciones más importantes del exilio en torno a un consenso único. «Es la primera vez que he estado en una conferencia donde estaban las organizaciones más importantes del exilio donde no hubo una sola discrepancia», afirmó.

«Héctor Lanz es un empresario cubano muy rico y que ha puesto a un lado en este momento todo su negocio porque entiende la importancia de que esta Constitución se establezca en Cuba», añadió.

Valladares destacó que la Constitución de 1940 fue considerada en su momento una de las más avanzadas del mundo, incluso más que la norteamericana, y que nunca fue formalmente derogada.

«La Constitución de 1940 reúne todos los requisitos para que podamos ya inmediatamente utilizarla, porque nunca fue derogada».

Sobre el período de transición en Cuba, Valladares fue categórico en cuanto a quiénes no tendrán cabida: «Lo que sí no cabe duda ninguna es que en ese periodo de transición no van a participar miembros del gobierno de Cuba».

También dejó claro cuál será una de las primeras medidas: «Lo primero que se va a declarar es que el Partido Comunista va a ser considerado un partido ilegal por los crímenes que ha cometido».

Valladares, quien pasó 22 años en cárceles cubanas antes de ser liberado en 1982 gracias a presiones internacionales, cerró su valoración con una sentencia sobre el momento actual del exilio.

«Héctor Lanz se ha consagrado con este movimiento y la Constitución del 40 definitivamente ya es el documento próximo para Cuba del futuro».