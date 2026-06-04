Marco Rubio: Hay tecnócratas en Cuba con los que se puede trabajar para una transición

El secretario de Estado Marco Rubio reconoció ante el Congreso que existen tecnócratas dentro del aparato gubernamental cubano con quienes Washington podría trabajar para una transición política, aunque advirtió que no puede identificar a un individuo de confianza para liderar ese proceso.

El intercambio se produjo el miércoles durante una audiencia donde la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar preguntó a Rubio sobre si el modelo de negociación aplicado en Venezuela podía replicarse en Cuba.

El secretario de Estado fue directo: «Pienso que existen determinados tecnócratas con los que se podría trabajar. Creo que es más difícil mientras más arriba se sube en la jerarquía, debido a la carga ideológica que algunos de ellos tienen».

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia estadounidense puso límites claros a esa apertura.

«No diría que hemos identificado a una persona específica que pueda asumir ese rol. Si me pregunta si existe hoy una sola persona en quien confiaríamos para liderar esa transición de principio a fin, no puedo darle ese nombre en este momento».

Salazar preguntó si Washington enviaba mensajes a la generación más joven del núcleo de poder, mencionando a «El Cangrejo» —Raúl Guillermo Rodríguez Castro, coronel del MININT y nieto de Raúl Castro, de unos 41 años— como posible interlocutor generacional.

Rubio respondió que hay individuos dentro del aparato que comprenden la insostenibilidad del sistema, pero reconoció sus limitaciones.

«Incluso si tienen poder, quizá no sepan cómo hacerlo o no tengan suficiente autoridad, porque gran parte de ello requiere construir consensos internos», advirtió.

Sobre el modelo de transición, Rubio citó los casos de Polonia y la República Checa, que preservaron ciertas instituciones para garantizar estabilidad, aunque admitió que Cuba carece de estructuras institucionales comparables.

Además, reiteró que Estados Unidos está abierto a una salida negociada para la transición.

«Creo que Estados Unidos está abierto a una solución negociada que coloque a Cuba en un camino hacia la democracia, la prosperidad, la libertad y la normalidad. Estaríamos abiertos a eso y trabajaríamos con cualquiera que esté dispuesto a hacerlo».

Rubio confirmó que Washington mantiene contactos diplomáticos con La Habana de forma consistente y recordó que el Comando Sur visitó recientemente la línea perimetral de Guantánamo.

Sobre la ayuda humanitaria, señaló que el régimen dice haber aceptado los 100 millones de dólares ofrecidos para distribuir alimentos y medicinas, pero aseguró que las autoridades cubanas han creado obstáculos a la hora de canalizar esa ayuda a través de la Iglesia Católica o de organizaciones como Samaritan's Purse.

«Ahora dicen que la han aceptado, pero están creando impedimentos», expresó Rubio.

La audiencia se celebró el mismo día en que Raúl Castro cumplió 95 años, mientras La Habana amanecía con cacerolazos y protestas contra apagones de hasta 22 horas diarias.

Al concluir el intercambio, María Elvira Salazar resumió la posición que tiene la comunidad cubanoamericana sobre la transición en Cuba.

«En Miami lo hemos sabido durante décadas. No puede haber un futuro democrático para Cuba que deje a la familia Castro en el poder. El pueblo cubano merece libertad, democracia y la oportunidad de elegir su propio futuro».