Cinco joyas que pueden adueñarse del Mundial 2026

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Mientras los focos del Mundial 2026 apuntan a figuras consagradas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Vinícius Jr., entre otros, una nueva generación de talentos está lista para aprovechar el escenario más grande del fútbol y presentarse ante el planeta.
El torneo, que arranca el jueves 11 de junio con el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca y se extiende hasta el 19 de julio, es la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. Un escaparate sin precedentes para los jóvenes que buscan su momento.
El más joven del quinteto es Gilberto Mora, mediocampista del Club Tijuana que llegará al torneo con apenas 17 años. El mexicano podría convertirse en el jugador más joven de su país en disputar una Copa del Mundo, y lo hace con la etiqueta de fenómeno: debutó en la Liga MX siendo el tercer jugador más joven en la historia del torneo y anotó su primer gol en Primera División siendo también el más joven en lograrlo. Ya fue pieza clave en la selección que conquistó la Copa Oro, y gigantes como Real Madrid y Barcelona siguen de cerca su evolución.
Desde Costa de Marfil emerge Yan Diomande, una de las apuestas más emocionantes del RB Leipzig, club al que llegó en julio de 2025 por 20 millones de euros. Su velocidad, descaro y capacidad para encarar rivales han convertido al extremo africano, de 19 años, en uno de esos futbolistas que obligan a mirar la pantalla cada vez que reciben el balón. Acumula nueve partidos y tres goles con la selección marfileña desde su debut internacional en octubre de 2025.
Brasil tampoco llega corto de talento juvenil. Endrick, delantero propiedad del Real Madrid cedido esta temporada al Olympique de Lyon, regresa al escaparate mundialista tras encontrar continuidad y confianza en el fútbol francés. El Madrid no planea renovar la cesión y el jugador volverá al club para la temporada 2026/27, pero antes tendrá la oportunidad de demostrar por qué durante años fue considerado el próximo gran fenómeno del fútbol brasileño.
Otra historia fascinante es la de Ibrahim Mbaye. El atacante senegalés de 18 años, formado en la cantera del PSG, hizo historia como el goleador más joven de Senegal en una Copa Africana de Naciones. Esta temporada empezó a ganar espacio en un equipo acostumbrado a competir por todos los títulos, y llega al Mundial como la nueva cara del fútbol senegalés tras la era Sadio Mané.
Cierra el quinteto Kendry Páez, mediapunta ecuatoriano incluido por el seleccionador Sebastián Beccacece en la lista final de 26 convocados de Ecuador el 31 de mayo. Dueño de una técnica exquisita, una visión privilegiada y una personalidad impropia de su edad, puede convertirse en el jugador capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos para su selección.
Las Copas del Mundo tienen la costumbre de crear héroes de la noche a la mañana. En 2026, con más equipos y más partidos que nunca, el escenario está preparado para que Mora, Diomande, Endrick, Mbaye y Páez den el salto definitivo. Como resume la fuente: «Jóvenes, talentosos y sin miedo al escenario. El futuro del fútbol ya está aquí, y está listo para robarse el espectáculo».
Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026 y las Promesas del Fútbol
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Gilberto Mora y por qué es importante para el Mundial 2026?
Gilberto Mora es un mediocampista mexicano de 17 años que se perfila como una de las grandes promesas del Mundial 2026. Es el jugador más joven de su país en participar en una Copa del Mundo y ya ha captado la atención de clubes importantes como el Real Madrid y el Barcelona. Debutó en la Liga MX siendo uno de los más jóvenes en la historia y fue clave en la selección que ganó la Copa Oro.
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¿Cómo se está preparando Brasil para el Mundial 2026?
Brasil llega al Mundial 2026 con una selección llena de jóvenes talentos, como Endrick, y figuras consolidadas como Vinícius Júnior. El equipo busca terminar con una sequía de títulos que data de 2002. Brasil es el favorito del Grupo C y su debut será contra Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
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¿Qué hace al Grupo C del Mundial 2026 tan interesante?
El Grupo C es interesante porque reúne a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Brasil es el claro favorito, pero Marruecos y Escocia presentan una competencia reñida por el segundo lugar. Marruecos llega con el respaldo de su histórica semifinal en Qatar 2022, mientras que Escocia vuelve a un Mundial después de 28 años. Haití, aunque menos favorecido, buscará dar la sorpresa.
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¿Qué impacto tiene el Mundial 2026 en la visibilidad de jóvenes talentos?
El Mundial 2026 representa una plataforma sin precedentes para jóvenes talentos debido a la participación de 48 selecciones y el mayor número de partidos en la historia del torneo. Jugadores como Gilberto Mora, Yan Diomande y Kendry Páez tienen la oportunidad de brillar en el escenario más grande del fútbol y de atraer la atención de importantes clubes europeos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.