Jefa de prensa de Díaz-Canel sale en su defensa: «Su estatura moral derrumba cualquier intento de denigrarlo»

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Leticia Martínez Hernández, jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución y figura más visible del equipo propagandístico de Miguel Díaz-Canel, publicó este viernes en Facebook un mensaje en defensa del gobernante cubano, horas después de que Washington lo sancionara personalmente por primera vez.

«Su estatura moral, su decencia, su compromiso con Cuba y con la suerte de su pueblo, hasta el punto, como ha dicho, de estar dispuesto incluso a dar la vida por ella, derrumban cualquier intento fascista por denigrarlo», escribió Martínez Hernández bajo el hashtag #EstamosContigoPresidente.

En el mismo texto, la funcionaria arremetió contra el secretario de Estado Marco Rubio: «Si no fuera tan serio, daría risa. El secretario de Estado, como todo bandido, se cree que todo el mundo es como él».

La publicación llegó un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. añadiera a Díaz-Canel a la lista de Nacionales Especialmente Designados, la primera vez que el jefe de Estado cubano aparece directamente en ese registro.

Junto a Díaz-Canel fueron designados su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Calis, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Amistur Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A.

Las medidas constituyen la tercera oleada de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las restricciones a sectores de energía, defensa, minería y finanzas, e introdujo sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operen con entidades cubanas designadas.

Rubio justificó las sanciones afirmando que apuntan a «la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian», y acusó a La Habana de servir como base de operaciones para la «guerra irregular global contra los intereses de EE.UU.».

Díaz-Canel respondió en X calificando las medidas de «ilegítimas» y cerrando con el hashtag #LaPatriaSeDefiende, mientras que Jorge Legañoa, presidente de Prensa Latina, las defendió este jueves en la Mesa Redonda con una frase que resume la postura oficial: «Es una medalla por no torcer el brazo».

La reacción de Martínez Hernández se inscribe en un patrón documentado de defensas coordinadas del gobernante por parte del aparato propagandístico del régimen. En abril de 2026, periodistas oficialistas lanzaron una campaña con hashtags como #YoSigoAMiPresidente, y la propia Martínez Hernández ya había salido en defensa de figuras del oficialismo en enero y febrero de este año.

Las tres oleadas de sanciones en menos de un mes —el 7 de mayo, el 18 de mayo y el 4 de junio— representan una escalada sin precedentes en la política de presión máxima de Washington sobre La Habana, que el secretario del Tesoro Scott Bessent advirtió que «puede endurecerse o flexibilizarse según la conducta del gobierno cubano».