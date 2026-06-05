Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de mentir sobre la crisis de combustible en Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este viernes al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de mentir al afirmar que Washington no bloquea la entrada de petróleo a Cuba.

«El Secretario de Estado de EE.UU. repite una y otra vez, con la comodidad que le da el foco mediático y su capacidad de mentir, que su gobierno no bloquea la entrada de petróleo a Cuba», dijo Rodríguez en un mensaje publicado en X.

La publicación coincidió con el plazo límite fijado por la administración Trump para que empresas extranjeras cortaran vínculos con entidades cubanas sancionadas como GAESA.

Rodríguez señaló directamente la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero de 2026, como prueba de lo que calificó como un cerco petrolero indirecto.

«Parece olvidar, con toda intención, la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, diseñada por él mismo y firmada por su presidente, que autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba», escribió el canciller cubano.

Según Rodríguez, el mecanismo opera mediante presión sobre terceros: «Cualquier nación que soberanamente comercie petróleo con nuestro país queda amenazada con represalias comerciales en el mercado estadounidense».

El canciller cuestionó la narrativa de Rubio con una pregunta directa: «¿Acaso eso no es bloquear la entrada de petróleo a Cuba? ¿Cómo llamar a la coerción económica de un tercero para que deje de comerciar con nosotros?»

Y concluyó: «Es un bloqueo que no necesita de medios militares frente a nuestras costas, si logra imponer su objetivo a golpe de las más duras presiones y chantajes».

¿Qué dice Rubio sobre el cerco al petróleo en Cuba?

Rubio había declarado el 5 de mayo pasado que «no existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal» y atribuyó la crisis energética de la isla al fin del petróleo subsidiado venezolano y a la mala gestión del régimen y de GAESA.

La OE 14380 fue parcialmente revertida tras un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que declaró ilegales los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero la emergencia nacional sobre Cuba declarada en enero permanece vigente, al igual que otras sanciones que mantienen la presión sobre la isla.

No es la primera vez que Rodríguez confronta públicamente a Rubio por este tema. En mayo, el canciller ya lo había acusado de mentir sobre el embargo petrolero y de instigar agresiones contra Cuba.

Díaz-Canel también respondió a Rubio ese mes, señalando que sus declaraciones contradicen la propia OE 14380.

El trasfondo energético que rodea esta disputa es devastador para la población cubana. El ministro de Energía y Minas reconoció el 14 de mayo que el país está «sin combustible».

Venezuela interrumpió sus envíos de crudo desde noviembre de 2025, México redujo los suyos desde enero de 2026, y un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado el 31 de marzo fue consumido en pocas semanas. Cuba acumula siete colapsos totales de su sistema eléctrico en 18 meses.