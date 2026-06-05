Manuel Anido, hijo de Lis Cuesta y ex de Ana de Armas, entra en la lista de los sancionados por EE.UU.

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Manuel Anido Cuesta, hijo de la primera dama cubana Lis Cuesta Peraza y expareja de la actriz Ana de Armas, fue incluido este jueves en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como lista SDN de la OFAC, en el marco de la Orden Ejecutiva EO14404 relacionada con Cuba.

Anido Cuesta, nacido el 3 de noviembre de 1994 en Holguín y residente en Madrid, España, aparece en la lista vinculado explícitamente a su madre, quien también fue sancionada en la misma acción junto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La medida forma parte de uno de los paquetes de sanciones más amplios contra el régimen cubano en años recientes, que afecta simultáneamente al presidente, a la primera dama, al hijo de esta y a figuras clave del aparato de inteligencia de la isla.

También fueron sancionados Alejandro Castro Espín, conocido como «El Tuerto» e hijo de Raúl Castro, identificado como figura influyente en los servicios de inteligencia cubanos, y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, nacido en La Habana en 1995.

Anido Cuesta es graduado en Derecho y trabajaba como asesor del gobierno cubano. Había acompañado a Díaz-Canel en viajes oficiales al Vaticano y a los Emiratos Árabes, lo que evidenciaba su cercanía con las estructuras de poder del régimen.

Su nombre saltó a la fama internacional en noviembre de 2024, cuando la revista ¡HOLA! publicó fotografías suyas junto a Ana de Armas en Madrid. La pareja fue vista también en Gstaad, Suiza, ese mismo mes. La relación generó una ola de críticas en la comunidad cubana en el exilio, que cuestionó a la actriz por su vínculo con el hijastro del gobernante.

Desde marzo de 2025 no se vio públicamente a ambos juntos, lo que generó rumores de separación. Al momento de las sanciones, Anido residía en Madrid, donde llevaba una vida de alto perfil que incluía estudiar en universidades privadas europeas y residir en zonas exclusivas, en marcado contraste con la crisis económica que padece el pueblo cubano.

Entre las entidades sancionadas en la misma acción figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes AMISTUR CUBA SA y la empresa minera MINERA LA VICTORIA SA.

La designación bajo la EO14404 implica que todos los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y que los ciudadanos y empresas de EE.UU. tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

La OFAC también emitió en la misma fecha una nueva Pregunta Frecuente, la FAQ 1258, relacionada con Cuba, que complementa el alcance de las nuevas medidas.