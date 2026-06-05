240 haitianos interceptados en el mar: EE.UU. advierte a balseros

Una operación conjunta de varias agencias interceptó el pasado domingo una embarcación con 240 migrantes haitianos a 15 millas de las Islas Turks y Caicos, en uno de los operativos marítimos de mayor escala registrados recientemente en esa zona del Caribe, informó hoy la Guardia Costera de Estados Unidos.

La embarcación, sobrecargada y tomando agua al momento de ser detectada, representaba un peligro inminente de naufragio para sus ocupantes, detalló la entidad en una publicación en X.

El operativo fue coordinado por la Guardia Costera de EE.UU. desde su Estación Aérea de Miami, con la participación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP AMO), la Policía de Turks y Caicos y el Regimiento de Turks y Caicos.

El comunicado oficial del Guardacostas de EE.UU., publicado el jueves, destacó que «los socios del programa OVS continúan salvaguardando las fronteras marítimas previniendo la pérdida de vidas en el mar».

El programa OVS (Operación Centinela Vigilante) agrupa a múltiples agencias federales y caribeñas con el objetivo declarado de interceptar embarcaciones irregulares y evitar tragedias en alta mar.

El medio CBS12 identificó a los ocupantes como nacionales haitianos y detalló que la embarcación estaba sobrecargada y tomando agua cuando fue interceptada, lo que agravaba el riesgo para quienes viajaban a bordo.

Las Islas Turks y Caicos, territorio británico de ultramar, son un punto de tránsito habitual en las rutas migratorias marítimas que conectan Haití con las Bahamas y las costas de Florida, dada su proximidad geográfica a todos esos destinos.

Haití atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad. El colapso institucional tras el crimen del presidente Jovenel Moïse en 2021, el devastador terremoto de ese mismo año y la expansión de grupos armados que controlan amplias zonas del territorio nacional, incluida la capital Puerto Príncipe, han impulsado olas migratorias tanto terrestres como marítimas.

Esta interceptación no es un hecho aislado. El 29 de abril pasado, la CBP detuvo una embarcación sin luces a cinco millas de Miami con 24 ocupantes de diversas nacionalidades, entre ellos haitianos. En septiembre de 2021, la Guardia Costera interceptó a más de 100 haitianos cerca del sur de Florida, y ese mismo mes repatrió a 260 migrantes que intentaban alcanzar las costas estadounidenses por vía marítima.

En enero de 2023, la Guardia Costera repatrió a 83 haitianos a Cabo Haitiano tras una interceptación, en una operación que ilustra el patrón sostenido de estas travesías irregulares a lo largo de los últimos años.

La interceptación del domingo, con 240 personas a bordo de una sola embarcación en riesgo de hundirse, subraya tanto la desesperación que empuja a miles de haitianos a jugarse la vida en el mar como la intensidad del patrullaje que las autoridades estadounidenses y sus aliados mantienen en esas aguas.