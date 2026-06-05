Putin rechaza propuesta de Zelenski de negociación directa: «Por ahora, no le veo sentido»

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El presidente ruso Vladímir Putin rechazó este viernes, de forma tajante, la propuesta del líder ucraniano Volodímir Zelenski de celebrar negociaciones directas en un tercer país neutral para poner fin a la guerra, y ordenó al Ejército ruso continuar avanzando en Ucrania.

«Por ahora, no le veo sentido», declaró Putin durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde además calificó de «grosero» el estilo epistolar elegido por Zelenski para plantear la iniciativa.

La propuesta ucraniana había llegado la noche del jueves en forma de carta abierta, en la que Zelenski pedía un encuentro cara a cara entre ambos mandatarios y ofrecía un alto el fuego total como base para negociar en territorio neutral.

El rechazo de este viernes se produce un día después de que Putin ya hubiera descartado cualquier cese del fuego en un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, también celebrado en el marco del foro, en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

En esa ocasión, el mandatario ruso fue igualmente categórico: «Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares», argumentando que el Ejército ruso avanza en todos los sectores del frente y que es Ucrania quien necesita la tregua.

Putin cifró en 2.500 kilómetros cuadrados los territorios ocupados recientemente por sus fuerzas y estimó en 40.000 las bajas mensuales ucranianas, la misma cifra que la inteligencia occidental atribuye a las tropas rusas.

El mandatario reiteró que Rusia solo está dispuesta a negociar sobre la base de los acuerdos explorados en la cumbre de Anchorage con Donald Trump en agosto de 2025, que incluyen la exigencia de que Ucrania retire sus tropas del Donbás, condición que Kiev rechaza como línea roja.

«Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage», insistió Putin, quien también llamó a la Unión Europea a dejar de suministrar armas a Kiev y a presionar a Zelenski para que acepte esas condiciones.

El líder ruso fue más lejos al cuestionar la voluntad real de paz de las autoridades ucranianas: «Si se logra la paz, la lucha política, la lucha por el poder en Kiev y la situación económica se agudizarán. Mi impresión es que, en realidad, las autoridades no están interesadas en un cese real de las acciones militares».

El contexto inmediato del rechazo es especialmente tenso: el jueves, un día antes del plenario, Ucrania atacó con drones la terminal petrolera y la base naval de Kronstadt, en las afueras de San Petersburgo, la misma ciudad donde se celebraba el foro.

Las declaraciones de Putin se producen además en un momento en que, según sondeos citados por EFE, el líder ruso atraviesa su mayor caída de popularidad desde el inicio de la guerra en 2022, atribuida a cortes de internet, contracción económica y hartazgo ciudadano con el conflicto prolongado.

El pasado 26 de mayo, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ya había advertido que la guerra necesita llegar a su fin, señalando que el conflicto «ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial». La tregua de tres días acordada en mayo, anunciada por Trump y vinculada al Día de la Victoria ruso, resultó frágil y estuvo marcada por acusaciones cruzadas de incumplimiento, aunque incluyó un intercambio de 1.000 prisioneros por bando.