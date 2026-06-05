Putin confirma que habló con Estados Unidos sobre una posible operación militar en Cuba similar a la de Venezuela

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El presidente ruso Vladímir Putin admitió este jueves haber tenido contactos con la administración estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba, similar a la ejecutada en Venezuela el 3 de enero de este año. La revelación se produjo durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, celebrado en el Palacio de Constantino, en las afueras de San Petersburgo.

Ante una pregunta directa sobre el tema, Putin respondió de forma escueta: «¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? ... Sí», sin ofrecer detalles sobre el contenido, el alcance ni el resultado de esas conversaciones con Washington.

El telón de fondo de la declaración es la denominada Operación Resolución Absoluta, ejecutada por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Tras esa operación, la administración Trump utilizó el precedente venezolano como señal de advertencia hacia Cuba. Washington volvió a incluir a la isla en su lista de patrocinadores del terrorismo, aplicó nuevas sanciones contra entidades como GAESA y registró al menos 25 vuelos de reconocimiento cerca de Cuba entre febrero y mayo de este año, además de reubicar dos buques de guerra al norte de la isla.

Rusia respondió a esa presión reforzando su alianza con el régimen cubano. En marzo, Moscú envió un petrolero con 100,000 toneladas de crudo a La Habana ante el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

En paralelo a las declaraciones de Putin, el canciller ruso Serguéi Lavrov felicitó el miércoles a Raúl Castro por su 95 cumpleaños, reiterando el respaldo de Moscú. «En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo», indicó Lavrov en una nota oficial.

El canciller ruso calificó al exdictador cubano como «un ejemplo de desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana» y afirmó que «para millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable».

En mayo, Trump descartó aplicar a Cuba la fórmula Venezuela, aunque la presión sobre La Habana no ha cesado. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicó este viernes un análisis con cinco escenarios de uso de la fuerza militar en Cuba, lo que refleja que el debate sobre el futuro de la isla sigue abierto en los círculos de política exterior estadounidense.

Las declaraciones de Putin se enmarcan en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026), escenario que Rusia utiliza para proyectar su imagen de potencia alternativa al orden occidental y presentar a Cuba y Venezuela como socios estratégicos. La confirmación de que Moscú y Washington han hablado sobre Cuba —aunque sin revelar detalles detalles— sitúa a la isla en el centro de una tensión geopolítica de primer orden entre las dos grandes potencias.