Pobladores de Río Cauto auxilian a pasajeros del tren Granma-Habana tras prolongada avería

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El tren de pasajeros Manzanillo-Bayamo-Habana quedó varado esta madrugada en la localidad de Guamo, municipio de Río Cauto, provincia Granma, tras detectarse un problema durante una parada técnica que las autoridades vinculan a un presunto hecho delictivo relacionado con el combustible.

Según informó la Dirección de Ferrocarriles en la provincia Granma, el tren salió de Bayamo a las 11:20 pm del jueves y realizó su parada técnica en Guamo a la 1:20 am de hoy viernes, momento en que el electromecánico detectó la incidencia que impidió continuar el recorrido.

A bordo viajaban aproximadamente 200 niños y 80 personas de la tercera edad, entre otros pasajeros.

Ante la situación, los vecinos de Guamo respondieron de inmediato: buscaron leche, agua y yogurt para los menores, elaboraron alimentos —caldosas, frituras, pizzas— y se preocuparon especialmente por los ancianos a bordo.

Captura de Facebook

Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista en Granma, describió la reacción de los lugareños en su perfil de Facebook bajo el título «Amor con amor se paga»: «Se volcaron y movilizaron como un torbellino a buscar maneras y formas posibles de ayudar a los pasajeros del tren Manzanillo-Bayamo-Habana».

Ortiz Barceló enmarcó el gesto como un acto de reciprocidad: hace apenas nueve meses, Guamo fue una de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa, que desbordó históricamente el río Cauto y obligó a evacuar a más de 14,000 de los 20,570 habitantes del municipio.

«Hace apenas 9 meses los pobladores de Guamo en Río Cauto vivieron uno de los momentos más tristes tras el paso del Huracán Melissa. La ayuda de la hermana provincia de Las Tunas no se hizo esperar», recordó la funcionaria.

En el lugar se personaron Miriela Pilat, Primera Secretaria del Partido en Río Cauto, y Daniel Yero Nápoles, Intendente del municipio, junto a directivos provinciales y de la dirección de ferrocarriles en Granma, quienes intercambiaron con los pasajeros y les ofrecieron información.

La demora se debió fundamentalmente a que hubo que cambiar parte de la tripulación y reaprovisionar de combustible el tren, que finalmente retomó viaje hacia La Habana a las 2:30 pm de este viernes.

El incidente se suma a un patrón crónico del servicio ferroviario cubano, marcado por roturas mecánicas, falta de combustible y retrasos frecuentes. En marzo de 2025, un tren se quedó sin combustible en La Habana y bloqueó el tránsito durante horas.

En este caso, sin embargo, las autoridades apuntan a una causa más grave: un posible robo o sabotaje del combustible, lo que eleva la seriedad del incidente.

Ortiz Barceló fue contundente al respecto: «Esperaremos el resultado de la investigación, pero si la causa fue fruto de la maldad, de la fechoría, de la falta de control no quedará impune y tendrán que enfrentar todo el peso de la ley por poner en riesgo la vida de tantas personas, sobre todo de niños y ancianos».