El Río Cauto alcanza niveles históricos tras el huracán Melissa: “Nunca se había visto así”

El río Cauto, el más largo de Cuba, alcanzó este viernes niveles históricos de desbordamiento tras el paso del huracán Melissa, provocando inundaciones masivas y una situación de emergencia sin precedentes en los municipios Río Cauto y Cauto Cristo, en la provincia de Granma.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el impresionante caudal del río bajo el puente de entrada a Cauto Cristo, con el agua llegando a niveles nunca antes registrados. La zona está en fase de alarma desde la mañana de este viernes.

“Este es el nivel del agua en el puente a la entrada de Cauto Cristo. Nunca lo había visto así. Imaginen aguas abajo y el ancho que toma ese torrente de agua bajando a la desembocadura...”, advirtió un residente en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Publicación en Facebook

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso confirmó desde el lugar que el nivel del río en la entrada de Cauto Cristo era “sencillamente impresionante”.

Por su parte, las autoridades locales advirtieron a la población que extreme las medidas de precaución y acate las orientaciones de la Defensa Civil para evitar tragedias.

Puente sobre el Cauto antes de la inundación. Facebook

Ante la magnitud de las inundaciones, brigadas de rescate y salvamento, junto a efectivos de la Cruz Roja y del Ministerio del Interior, se encuentran desplegados en las zonas más afectadas.

Según reportes oficiales, más de 1,300 personas han sido evacuadas de comunidades como Guamo, Cauto Embarcadero y Trinidad, ante el riesgo de nuevas crecidas.

Puente este viernes tras la crecida. Facebook

La delegada provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Marbelis Campos Busquet, aseguró que los 11 embalses de Granma se mantienen en “perfecto estado técnico”, aunque nueve de ellos alcanzaron su nivel máximo de llenado. “La presa Cauto El Paso continúa vertiendo, pero dentro de los parámetros normales de su diseño”, explicó la funcionaria.

A pesar de los partes oficiales, ciudadanos han denunciado que la situación “no está bajo control” y que la ayuda llega con lentitud. “El agua está subiendo demasiado rápido. Seguimos pidiendo ayuda y no me voy a cansar hasta que hagan algo”, escribió una vecina de Cauto Embarcadero en su perfil de Facebook.

Otras publicaciones muestran a familias que abandonan sus hogares por sus propios medios, cargando pertenencias y ayudándose entre vecinos para llegar a zonas más altas. Las imágenes muestran calles convertidas en ríos, techos sumergidos y el agua cubriendo viviendas completas.

Autoridades hidráulicas confirmaron que el caudal del río Cauto ha alcanzado niveles históricos de desbordamiento debido a las lluvias torrenciales que acompañaron al huracán Melissa, el cual azotó el oriente de Cuba como ciclón categoría 3 con vientos de hasta 185 km/h.

La combinación de suelos saturados, deficiencias en el drenaje y un volumen extraordinario de precipitaciones —superiores a 500 milímetros en algunos puntos— ha convertido al Cauto en una amenaza latente para miles de personas que viven en sus márgenes.

En tanto, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantiene la fase de alarma ciclónica para los municipios Río Cauto y Cauto Cristo, mientras continúa la vigilancia hidrológica del río y sus afluentes.