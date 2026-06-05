EE.UU. exige al régimen cubano abrir la economía, liberar presos políticos y dejar de culparlos por su fracaso

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió este jueves al régimen cubano cuatro reformas inmediatas en un contundente mensaje publicado en su cuenta de X: abrir la economía, liberar a los presos políticos, dejar de tratar a los ciudadanos como una amenaza y cesar de culpar a Washington por la miseria que han generado las propias políticas de La Habana.

«El régimen cubano debe hacer reformas económicas y políticas inmediatas. Pedimos cosas muy simples: abrir la economía, liberar a los presos políticos, dejar de tratar a los ciudadanos privados como una amenaza y dejar de culpar a Estados Unidos por la miseria producida por La Habana y sus políticas fallidas», declaró Waltz en el video difundido desde su cuenta oficial.

Las declaraciones se producen un día antes del vencimiento del plazo fijado por Washington —este viernes 5 de junio— para que empresas e instituciones financieras extranjeras cortaran sus vínculos con GAESA, el conglomerado militar-económico que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, bajo amenaza de sanciones secundarias.

El plazo deriva de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, que designó a GAESA como objetivo de sanciones. Varias compañías extranjeras ya han abandonado Cuba ante la presión, entre ellas aerolíneas, navieras y hoteleras españolas.

El mensaje de Waltz se enmarca en una estrategia de presión máxima que la administración Trump ha sostenido a lo largo de 2026, con más de 240 sanciones impuestas contra Cuba desde enero. El Secretario de Estado Marco Rubio volvió a cargar contra GAESA ante el Senado el pasado martes, mientras el Banco Central de Cuba anunciaba ese mismo día la suspensión de operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, consecuencia directa de la ruptura de relaciones bancarias con Fincimex, brazo financiero de GAESA.

Rubio ha sido la voz más activa de esta política. En mayo declaró que Cuba necesita «reformas sistémicas y serias» y que no ve posible reformarla con los líderes actuales en el poder. La administración Trump ha expresado su frustración ante la falta de cambios concretos por parte del régimen.

La exigencia de liberar presos políticos cobra especial peso ante los datos más recientes. Prisoners Defenders documentó 1,260 presos políticos y de conciencia en Cuba al cierre de abril de 2026, un récord histórico, de los cuales 785 se encontraban en prisión y 475 bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas.

El régimen anunció un indulto de 2,010 reclusos el 2 de abril de 2026, pero la organización auditó que ninguno era preso político de perfil relevante. Las 359 personas encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 siguen cumpliendo condenas de hasta 22 años.

La crisis económica que padece el pueblo cubano es igualmente grave. El PIB se contrajo un 11% en cinco años, el turismo cayó de 4.7 millones de visitantes en 2018 a 1.8 millones en 2025, y los apagones alcanzan hasta 25 horas diarias en algunas regiones, afectando a más del 55% del país.

Díaz-Canel ha respondido a las sanciones calificándolas de «ilegales y abusivas» y afirmando que «fortalecen» la determinación del gobierno, mientras insiste en estar «dispuesto al diálogo» pero solo «en igualdad de condiciones» y sin aceptar presiones externas sobre su sistema político o económico.

Rubio resumió la posición de Washington con una frase que define el impasse: «No puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno».