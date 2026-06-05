Díaz-Canel asegura que Cuba está abierta a inversiones estadounidenses

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El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene disposición para recibir inversiones y negocios de empresas estadounidenses, pero señaló que son las propias leyes del embargo de Washington las que impiden esa relación comercial.

"Hoy hay muchas cosas para las cuales nosotros tenemos una disposición, por ejemplo, de que haya inversiones norteamericanas en Cuba, que haya negocios de entidades norteamericanas en Cuba, pero los que la limitamos no somos nosotros, están limitados por las propias leyes de bloqueo", declaró el mandatario en una extensa entrevista publicada este viernes por el medio español elDiario.es.

Las declaraciones se producen en el peor momento de las relaciones entre La Habana y Washington en décadas. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó por primera vez a Díaz-Canel y a su esposa Lis Cuesta Peraza en la lista de personas bloqueadas, junto a otros altos funcionarios del régimen.

El contexto no puede ser más adverso para el régimen. Este viernes venció el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA, el conglomerado de la élite militar que controla el 70 % de la economía cubana.

Como consecuencia, cadenas hoteleras como Iberostar, Meliá, Blue Diamond Resorts y Aston han comenzado a abandonar la isla.

Díaz-Canel reconoció que estas empresas "se están yendo en contra de su voluntad" y propuso nuevas modalidades, que cubanos residentes en el exterior que quieran invertir y administrar hoteles, y entidades de países sin dependencia de Estados Unidos.

No es la primera vez que el régimen lanza señales de apertura económica. En marzo, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga anunció que Cuba permitiría a cubanos en el exterior invertir y ser propietarios de negocios en la isla, y en abril, el propio Díaz-Canel ofreció a empresas estadounidenses participar en exploración y perforación petrolera.

Frente a la presión de la administración Trump, el jefe de Estado cubano acusó al presidente estadounidense de buscar "la asfixia de Cuba para que haya un estallido social y tenga el pretexto para intervenir".

Asimismo, identificó tres escenarios que atribuye a Washington: provocar un estallido social para intervenir con pretexto humanitario, un diálogo coercitivo para apoderarse de la economía cubana, y una agresión militar directa.

El mandatario cubano también confirmó la existencia de canales de diálogo con la administración Trump, pero trazó líneas rojas, entre ellos, ningún condicionamiento al sistema político, respeto a la soberanía y reciprocidad.

"Tiene que ser un diálogo sin presiones, en igualdad de condiciones, sin condicionamiento con relación a cambios en nuestro sistema político", afirmó.

Desde Washington, la presión no cede. Trump prometió ocuparse de Cuba tras resolver la crisis con Irán, mientras calificó al régimen de "nación fallida".

Por su parte, Marco Rubio declaró que la administración Trump no tolerará regímenes marxistas en el hemisferio, aunque también admitió ante el Congreso que existen "tecnócratas" en Cuba con quienes Estados Unidos podría trabajar para una transición.

La crisis que atraviesa Cuba es estructural y se ha agravado desde enero, cuando la captura del expresidente Nicolás Maduro interrumpió los envíos de aproximadamente 70,000 barriles diarios de crudo venezolano.

Díaz-Canel reconoció en la entrevista que hay una lista de espera quirúrgica de más de 100,000 pacientes, incluyendo más de 12,000 niños, y que la tasa de mortalidad infantil se ha duplicado.

The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del PIB cubano de entre 6,5 % y 7,2 % en 2026.