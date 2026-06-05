Gobierno de EE.UU. pide fin de la dictadura en Cuba: «Privan a sus ciudadanos de la libertad»

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La Mayoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió este viernes el fin de la dictadura en Cuba, respaldando las declaraciones del embajador ante la ONU, Mike Waltz, quien un día antes había demandado reformas inmediatas al régimen de La Habana ante una sesión de Estados Miembros de las Naciones Unidas.

«Cuba ha estado gobernada durante mucho tiempo por dictadores que privan a sus ciudadanos de la libertad. La administración Trump exige que esto termine», publicó el comité en la red social X, amplificando el mensaje de Waltz y sumándose a una jornada de intensa presión diplomática y sanciones contra el régimen cubano.

El jueves, Waltz había intervenido en la ONU con un mensaje directo al régimen: «El régimen cubano debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. Pedimos cosas muy sencillas: abrir la economía, liberar a los presos políticos, dejar de tratar a los ciudadanos como una amenaza y dejar de culpar a Estados Unidos por la miseria generada por La Habana y sus políticas fallidas».

El embajador también responsabilizó al régimen ante la ONU por sus fracasos económicos, sus violaciones de derechos humanos y su condición de amenaza a la seguridad internacional, al tiempo que reafirmó el compromiso de Washington con el pueblo cubano.

Esas declaraciones se produjeron el mismo día en que la administración Trump lanzó su tercera oleada de sanciones contra Cuba en 2026, que incluyó a Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Calís y Manuel Anido Cuesta, además de instituciones como el MINFAR, los CDR y el ICAP.

Desde enero de 2026, la administración Trump acumula más de 240 sanciones contra el régimen cubano, en el marco de una política de máxima presión que también ha apuntado al conglomerado militar GAESA y otras entidades del aparato económico de la dictadura.

En paralelo a la presión, Waltz anunció que EE.UU. ha provisto más de 585 millones de dólares en alimentos, ayuda humanitaria y medicinas a Cuba, y que Washington está dispuesto a ofrecer 100 millones de dólares adicionales en asistencia directa al pueblo cubano, canalizados a través de la Iglesia Católica y otras instituciones de confianza, condicionado a que el régimen lo permita.

En mayo de 2026, expertos de la ONU acusaron a EE.UU. de poner en riesgo derechos básicos de los cubanos al restringir el suministro de combustible hacia la isla, acusación que Washington rechazó.

«Hablé hoy sobre el compromiso de Estados Unidos con proveer ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, al tiempo que responsabilizamos al corrupto régimen comunista de La Habana por sus fracasos económicos, sus violaciones de derechos humanos y su condición de amenaza a la seguridad internacional», declaró Waltz el jueves.