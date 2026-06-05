La Perla del Sur se hunde en la basura: vecinos de Cienfuegos denuncian un barrio convertido en vertedero

Una vecina aseguró que vive cerca del vertedero y que el mal olor y las moscas ya afectan su vivienda

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Una denuncia difundida en redes sociales este miércoles alertó sobre la acumulación masiva de basura en la Calle 75 del Reparto Tulipán, en la ciudad de Cienfuegos, donde un vertedero improvisado frente a edificios habitados amenaza la salud de decenas de familias.

La denuncia, publicada en el perfil de Facebook de Elaine Castro Castañeda y dirigida al Gobierno Provincial y al Poder Popular de Cienfuegos, estuvo acompañada de fotografías que muestran grandes acumulaciones de residuos sólidos, entre ellos bolsas plásticas, cartones, ramas y desechos orgánicos en descomposición, esparcidos frente a edificios multifamiliares donde residen niños, ancianos y otras personas vulnerables.

Captura de Facebook/Elaine Castro Castañeda

"Esta foto no es de un vertedero. Es de la Calle 75, en Tulipán. Es donde juegan los niños. Es donde respiran los viejos. Es donde ustedes no viven", expresó la autora del texto, quien cuestionó las explicaciones ofrecidas por las autoridades para justificar la falta de recogida de basura.

Según la denuncia, la respuesta oficial de que no existe combustible suficiente para garantizar el servicio contrasta con la disponibilidad de recursos para otras actividades.

"Decir 'no hay petróleo' es admitir que el país está quebrado, que mienten en la televisión y que les da igual si el pueblo se enferma", afirmó.

Captura de Facebook/Elaine Castro Castañeda

La publicación advierte además sobre los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de desperdicios. Entre las enfermedades mencionadas figuran dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias provocadas por la quema de residuos, hepatitis A, tétanos, sarna, hongos, tifus y otras patologías relacionadas con condiciones de insalubridad.

Los comentarios de otros residentes sugieren que el problema se ha extendido más allá del Reparto Tulipán. Una vecina aseguró que vive cerca del vertedero y que el mal olor y las moscas ya afectan su vivienda. Según relató, mientras la basura se acumula en varias zonas residenciales, sí observa camiones vertiendo desechos en otras áreas de la ciudad.

Otra residente denunció que la Avenida San Carlos ha perdido parte de su capacidad vial debido a la acumulación de basura. "Ya solo tiene una vía de circulación; la otra mitad es basura desde la acera hasta el medio de la calle", afirmó.

Otros comentarios responsabilizan directamente a las autoridades por el deterioro de la situación. "Eso es indolencia y falta de respeto con nosotros, el pueblo", escribió un usuario, quien recordó que durante el Período Especial se utilizaron carretones y caballos para la recogida de residuos y aseguró que nunca había visto un nivel de deterioro similar al actual.

"Cuba está llena de epidemias, somos un pueblo abandonado a la buena de Dios", resumió un ciudadano en los comentarios de la publicación.

La autora de la denuncia cerró su texto con una frase que sintetiza el hartazgo de los vecinos de Tulipán: "Cienfuegos se vende como 'La Perla del Sur'. ¿Qué perla? Esto es un collar de peste".

La denuncia refleja el creciente malestar ciudadano por el deterioro de los servicios comunales en una ciudad promocionada durante décadas como la Perla del Sur, pero donde cada vez son más frecuentes las quejas por la acumulación de basura y las condiciones de insalubridad en espacios urbanos.

La situación en Cienfuegos no es nueva. La playa de Rancho Luna, la más visitada de la provincia, ya era descrita en agosto de 2025 como una joya costera que se hundía entre el abandono.

En abril pasado, un camión de basura circulaba por el centro histórico con las ruedas completamente destruidas.

El fenómeno es nacional. El diario The New York Times vinculó la acumulación de basura en Cuba con los brotes de dengue y chikungunya que han causado decenas de muertes.

El Ministerio de Salud Pública reconoció oficialmente 33 fallecidos en la ola epidémica reciente —12 por dengue y 21 por chikungunya—, mientras organismos independientes elevan la cifra a 87 muertes solo en octubre y noviembre de 2025.

En Santiago de Cuba, la Iglesia Católica lanzó un reclamo público días atrás, debido a la proliferación de roedores dentro del templo e incendios del basurero durante actividades con adultos mayores.

En Holguín, los vertederos llevan meses ardiendo cada noche, emitiendo dioxinas y monóxido de carbono sobre zonas residenciales.