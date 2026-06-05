La Perla del Sur se hunde en la basura: vecinos de Cienfuegos denuncian un barrio convertido en vertedero

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Una denuncia difundida en redes sociales este miércoles alertó sobre la acumulación masiva de basura en la Calle 75 del Reparto Tulipán, en la ciudad de Cienfuegos, donde un vertedero improvisado frente a edificios habitados amenaza la salud de decenas de familias.
La denuncia, publicada en el perfil de Facebook de Elaine Castro Castañeda y dirigida al Gobierno Provincial y al Poder Popular de Cienfuegos, estuvo acompañada de fotografías que muestran grandes acumulaciones de residuos sólidos, entre ellos bolsas plásticas, cartones, ramas y desechos orgánicos en descomposición, esparcidos frente a edificios multifamiliares donde residen niños, ancianos y otras personas vulnerables.
"Esta foto no es de un vertedero. Es de la Calle 75, en Tulipán. Es donde juegan los niños. Es donde respiran los viejos. Es donde ustedes no viven", expresó la autora del texto, quien cuestionó las explicaciones ofrecidas por las autoridades para justificar la falta de recogida de basura.
Según la denuncia, la respuesta oficial de que no existe combustible suficiente para garantizar el servicio contrasta con la disponibilidad de recursos para otras actividades.
"Decir 'no hay petróleo' es admitir que el país está quebrado, que mienten en la televisión y que les da igual si el pueblo se enferma", afirmó.
La publicación advierte además sobre los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de desperdicios. Entre las enfermedades mencionadas figuran dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias provocadas por la quema de residuos, hepatitis A, tétanos, sarna, hongos, tifus y otras patologías relacionadas con condiciones de insalubridad.
Los comentarios de otros residentes sugieren que el problema se ha extendido más allá del Reparto Tulipán. Una vecina aseguró que vive cerca del vertedero y que el mal olor y las moscas ya afectan su vivienda. Según relató, mientras la basura se acumula en varias zonas residenciales, sí observa camiones vertiendo desechos en otras áreas de la ciudad.
Otra residente denunció que la Avenida San Carlos ha perdido parte de su capacidad vial debido a la acumulación de basura. "Ya solo tiene una vía de circulación; la otra mitad es basura desde la acera hasta el medio de la calle", afirmó.
Otros comentarios responsabilizan directamente a las autoridades por el deterioro de la situación. "Eso es indolencia y falta de respeto con nosotros, el pueblo", escribió un usuario, quien recordó que durante el Período Especial se utilizaron carretones y caballos para la recogida de residuos y aseguró que nunca había visto un nivel de deterioro similar al actual.
"Cuba está llena de epidemias, somos un pueblo abandonado a la buena de Dios", resumió un ciudadano en los comentarios de la publicación.
La autora de la denuncia cerró su texto con una frase que sintetiza el hartazgo de los vecinos de Tulipán: "Cienfuegos se vende como 'La Perla del Sur'. ¿Qué perla? Esto es un collar de peste".
La denuncia refleja el creciente malestar ciudadano por el deterioro de los servicios comunales en una ciudad promocionada durante décadas como la Perla del Sur, pero donde cada vez son más frecuentes las quejas por la acumulación de basura y las condiciones de insalubridad en espacios urbanos.
La situación en Cienfuegos no es nueva. La playa de Rancho Luna, la más visitada de la provincia, ya era descrita en agosto de 2025 como una joya costera que se hundía entre el abandono.
En abril pasado, un camión de basura circulaba por el centro histórico con las ruedas completamente destruidas.
El fenómeno es nacional. El diario The New York Times vinculó la acumulación de basura en Cuba con los brotes de dengue y chikungunya que han causado decenas de muertes.
El Ministerio de Salud Pública reconoció oficialmente 33 fallecidos en la ola epidémica reciente —12 por dengue y 21 por chikungunya—, mientras organismos independientes elevan la cifra a 87 muertes solo en octubre y noviembre de 2025.
En Santiago de Cuba, la Iglesia Católica lanzó un reclamo público días atrás, debido a la proliferación de roedores dentro del templo e incendios del basurero durante actividades con adultos mayores.
En Holguín, los vertederos llevan meses ardiendo cada noche, emitiendo dioxinas y monóxido de carbono sobre zonas residenciales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de la basura en Cienfuegos y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay tanta acumulación de basura en Cienfuegos?
La acumulación de basura en Cienfuegos se debe principalmente a la falta de combustible, lo que ha paralizado los servicios de recogida de residuos. Esta situación se ha agravado por la falta de gestión eficiente por parte de las autoridades, quienes priorizan otros sectores y dejan a la población sin un servicio básico esencial.
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¿Qué riesgos sanitarios existen debido a la acumulación de basura en Cienfuegos?
La acumulación de basura en Cienfuegos representa un grave riesgo sanitario, ya que puede propiciar la propagación de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y otras infecciones respiratorias y diarreicas. Estos riesgos se agravan por la presencia de moscas y roedores que actúan como vectores de enfermedades.
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¿Qué medidas han tomado las autoridades cubanas para resolver la crisis de la basura?
Las medidas tomadas por las autoridades cubanas han sido insuficientes y en muchos casos solo paliativas. La falta de acciones efectivas y sostenibles ha dejado a los ciudadanos expuestos a condiciones insalubres. Propuestas como la quema de residuos en zonas urbanas, aunque improvisadas, no son soluciones viables y solo agravan los problemas de salud pública.
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¿Cómo afecta la crisis de la basura a la salud de los ciudadanos cubanos?
La salud de los ciudadanos cubanos está en riesgo debido a la exposición constante a basura acumulada y al humo tóxico resultante de la quema de residuos. Estos factores contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias y otras patologías infecciosas, afectando especialmente a niños, ancianos y personas con condiciones de salud preexistentes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.