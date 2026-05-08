María Elvira Salazar aplaude sanciones contra GAESA: «Golpean el corazón financiero de la dictadura y acercan el principio del fin»

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La congresista republicana María Elvira Salazar respaldó las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio contra el conglomerado militar cubano GAESA, calificándolas como un golpe directo al sostén económico de la dictadura.

«Aplaudo a @POTUS y @SecRubio por golpear donde más le duele a la dictadura cubana», escribió Salazar en X. «GAESA es la caja fuerte de la élite militar comunista y mientras el pueblo cubano vive entre apagones, hambre, represión y miseria, los jerarcas del régimen viven como millonarios. Estas sanciones golpean el corazón financiero de la dictadura y acercan el principio del fin».

En otro mensaje en inglés, la representante por el Distrito 27 de Florida elogió al presidente Trump y a Rubio por «golpear directamente la red financiera corrupta que mantiene a la dictadura cubana en el poder», señalando que durante décadas el régimen usó empresas militares como GAESA para enriquecer a las élites comunistas «mientras los cubanos de a pie sufrían apagones, hambre y desesperanza».

Las sanciones, anunciadas por Rubio este jueves, se impusieron bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026 y apuntan a GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera —general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— y a la empresa minera Moa Nickel S.A.

El Departamento de Estado describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba», señalando que controla aproximadamente el 40% o más de la economía cubana y que sus ingresos «probablemente triplican el presupuesto del Estado». Según Washington, hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos habrían sido desviados a cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

EE.UU. otorgó a empresas extranjeras un plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias. El impacto fue inmediato: la canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones en Cuba ese mismo día, repatrió a sus empleados expatriados y vio cómo tres de sus directores presentaban su renuncia. Sus acciones cayeron hasta un 30% en bolsa.

La salida de Sherritt priva al régimen del 10-15% de su capacidad de generación eléctrica independiente, agravando una crisis energética con apagones de hasta 25 horas diarias que ya afectan a más del 55% del territorio cubano.

Salazar se suma así a otros congresistas cubanoamericanos que aplaudieron las medidas. Mario Díaz-Balart las calificó de «otro paso importante para hacer que la dictadura rinda cuentas por décadas de represión, corrupción y amenazas a la seguridad nacional».

Rubio advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas» y que las medidas continuarán «hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias».

Salazar ya había anticipado el tono de este momento en abril, cuando declaró ante el Congreso: «El régimen comunista en Cuba está en soporte vital, Trump solo tiene que desconectarlo».