ICE deporta a cubano solicitante de asilo pese a habeas corpus pendiente

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Emilio Nieves, un cubano solicitante de asilo residente en el área de Orlando, Florida, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras trabajaba como conductor de camión y deportado a Cuba el 21 de mayo, según denunció su pareja públicamente.

La familia asegura que Nieves no tenía antecedentes penales en Estados Unidos y que su caso migratorio seguía en disputa legal al momento de la deportación, con un recurso de habeas corpus presentado ante un tribunal federal.

La detención y la deportación

Nieves fue arrestado por ICE en plena jornada laboral, mientras conducía un camión, sin que mediara ningún historial criminal que justificara la acción, según afirma su entorno.

Su pareja cuestionó públicamente la decisión de las autoridades migratorias y aseguró que «su caso sigue en disputa legal», según recogió Univision Orlando.

La familia exige ahora que un juez federal revise el expediente y ordene el regreso de Nieves a Estados Unidos.

El hábeas corpus y sus límites legales

El recurso de habeas corpus permite impugnar ante un tribunal federal la legalidad de una detención, pero no revoca automáticamente una orden de deportación.

Expertos legales advierten que, en algunos casos, «la presentación del habeas puede llevar a ICE a acelerar la deportación», según señala el Instituto Nacional de Justicia para Inmigrantes y Refugiados Políticos.

En el caso de Nieves, la deportación se ejecutó antes de que el tribunal pudiera actuar sobre el recurso presentado, lo que plantea interrogantes sobre si ICE ignoró el proceso judicial en curso.

En contraste, el pasado 20 de mayo el juez federal Kyle C. Dudek ordenó la liberación del cubano Mauricio Castellanos-Gorra, detenido por ICE durante casi siete meses, mediante un fallo de habeas corpus basado en el precedente Zadvydas v. Davis (2001), que limita la detención prolongada cuando la deportación no es razonablemente previsible.

Un patrón que se repite

El caso de Nieves no es aislado. Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463 % entre finales de 2024 y finales de 2025, y a noviembre de ese año el Departamento de Seguridad Nacional tenía registrados 42,084 cubanos con órdenes finales de deportación en el sistema migratorio estadounidense.

Solo en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 612 repatriaciones directas de cubanos a Cuba en 18 operaciones. El 22 de mayo, un día después de la deportación de Nieves, otros 76 cubanos fueron enviados a la Isla.

Florida es el estado con mayor número de detenciones de cubanos, con 708 casos registrados hasta diciembre de 2025, concentrados en los condados de Miami-Dade, Broward y Collier.

Sin antecedentes penales, pero deportados igual

Un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo, titulado «Nos abandonan aquí a morir», documentó que más de 4,300 cubanos fueron deportados a México entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026.

Según ese informe, el 26 % de los cubanos enviados a México no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, un perfil que coincide con el de Nieves.

HRW también señaló que muchas deportaciones se realizaron sin evaluaciones individualizadas y que ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo bajo el cual se ejecutan esas repatriaciones.

El régimen cubano, que históricamente se negaba a recibir deportados con antecedentes penales graves, aceptó por primera vez en febrero de 2026 recibir a ese tipo de deportados, lo que amplió el universo de cubanos susceptibles de ser enviados directamente a la Isla y aceleró el ritmo de los vuelos de repatriación.

La familia de Emilio Nieves aguarda ahora una respuesta del tribunal federal, en un caso que expone las grietas de un sistema donde la deportación puede ejecutarse antes de que la justicia tenga oportunidad de pronunciarse.