Cubano detenido por ICE en Ohio testifica en demanda contra arrestos migratorios sin orden judicial

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Leosdanis Mulet-Zaldivar, un cubano de 35 años preso en la cárcel del condado de Butler, en Ohio, prestó testimonio en video este jueves como testigo clave en una demanda federal que busca poner fin a los arrestos migratorios sin orden judicial en todo el estado.

Mulet-Zaldivar ingresó a Estados Unidos el 24 de diciembre de 2022 por un puesto fronterizo en Texas bajo libertad condicional humanitaria y tenía una solicitud de residencia permanente pendiente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966 al momento de su detención, informó el medio local Cincinnati Enquirer.

El 20 de diciembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obligaron a detener el vehículo en el que viajaba, lo sacaron del asiento del pasajero y lo esposaron frente a su esposa e hijos sin mostrar ninguna orden judicial.

«¿Qué te hace legal en este país?», le preguntaron los agentes. «Respondí que había ingresado bajo libertad condicional humanitaria y que tenía una solicitud pendiente para mi tarjeta de residencia. Me dijeron que 'lo consultara con el juez'», declaró en documentos judiciales.

«Mis hijos lloraban y estaban muy angustiados durante este encuentro», añadió en el mismo documento.

Desde el 23 de enero de 2026 permanece recluido en la cárcel del condado de Butler. Según su familia, ha perdido 13,6 kilogramos de peso desde su detención debido a las condiciones de reclusión.

«Me preocupa muchísimo que, si no me liberan pronto, mi familia no tenga suficiente dinero para comprar comida», declaró este hombre casado, padre de un hijo de 11 años y una hija de tres.

Mulet-Zaldivar no es demandante en el caso, sino uno de los 13 testigos en tres días de audiencias probatorias esta semana. La demanda colectiva fue presentada en marzo por cuatro inmigrantes de Ohio —procedentes de Perú, Honduras, Kenia y un cuarto país no especificado— contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza.

El documento acusa a «agentes federales vestidos de civil, enmascarados y armados» de haber estado «patrullando las calles de Ohio, deteniendo arbitrariamente a personas sin órdenes judiciales y sin causa probable». Según la demanda, al menos 670 inmigrantes fueron detenidos en el estado sin orden judicial hasta febrero de 2026, y las autoridades priorizarían arrestos rápidos para cumplir metas nacionales de hasta 3,000 detenciones diarias, sin evaluar individualmente el riesgo de fuga de cada persona, como exige la ley federal.

De prosperar, la demanda eliminaría los antecedentes de los inmigrantes de Ohio arrestados sin orden judicial e impediría detenciones similares en el futuro.

El gobierno se opone, argumentando que la demanda colectiva es demasiado amplia y que los arrestos sin orden judicial «no son inherentemente ilegales». El DHS afirmó que Mulet-Zaldivar «ingresó ilegalmente» y le ofreció un vuelo gratuito y 2,600 dólares para que se deportara voluntariamente. El ICE no respondió a las preguntas sobre los motivos específicos de su arresto.

Mulet-Zaldivar se mudó junto a su familia a Grove City, Ohio, después de tres meses en Las Vegas, según dijo en documentos judiciales. Allí trabajaba como pintor de carrocerías y asistía a la iglesia todos los domingos. Antes de diciembre pasado, nunca había sido arrestado ni acusado de ningún delito, afirmó.

El caso se enmarca en una escalada sin precedentes. Según datos del Instituto Cato, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, mientras que las aprobaciones de residencia permanente para cubanos cayeron un 99.8% en el mismo período, llegando a solo 15 en enero de 2026.

Un juez federal de inmigración ordenó la deportación de Mulet-Zaldivar el 13 de mayo, decisión que su abogada ha apelado. Su esposa, Susana Pupo Rodríguez, inició una campaña en GoFundMe el día de Navidad de 2025 para «liberar a mi esposo y reunirnos como familia»; hasta la fecha ha recaudado 1,365 dólares de una meta de 12,000 dólares.